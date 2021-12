Le choc du vaccin Covid au moment de la JOURNÉE où vous avez pris le vaccin peut avoir un impact sur l’efficacité, selon une étude | Royaume-Uni | Des nouvelles

Publiée dans le Journal of Biological Rhythms, l’étude a révélé que la réponse au vaccin peut être affectée par les rythmes circadiens avec des niveaux d’anticorps plus élevés chez ceux qui ont reçu le vaccin. Covid-19 vaccin dans l’après-midi. Elizabeth Klerman, co-auteur de l’étude qui travaille en tant que chercheuse à la Division de neurophysiologie, Unité du sommeil du Massachusetts General Hospital (MGH), pense que cette découverte pourrait être la clé pour optimiser l’efficacité du vaccin.

Elle a déclaré : « Notre étude observationnelle fournit une preuve de concept selon laquelle l’heure de la journée affecte la réponse immunitaire au vaccin contre le SRAS-CoV-2, des résultats qui peuvent être pertinents pour optimiser l’efficacité du vaccin.

« Notre horloge circadienne interne de 24 heures régule de nombreux aspects de la physiologie, y compris la réponse aux maladies infectieuses et la vaccination. »

Au cours de l’enquête, des échantillons de sang ont été prélevés sur des travailleurs hospitaliers asymptomatiques au moment de la vaccination.

Un modèle a été créé par les chercheurs pour étudier l’effet sur les niveaux d’anticorps en fonction de l’heure de la journée de vaccination, du type de vaccin (vaccin à ARNm Pfizer ou vaccin adénoviral AstraZeneca), de l’âge, du sexe et du nombre de jours après la vaccination.

Les chercheurs ont découvert que les réponses en anticorps étaient globalement plus élevées pour toutes les personnes vaccinées plus tard dans la journée.

Les réponses en anticorps étaient également plus élevées chez les personnes ayant reçu le vaccin à ARNm de Pfizer, chez les femmes et chez les jeunes, en plus de l’effet de l’heure de la journée de vaccination.

Une étude sur des hommes âgés vaccinés contre la grippe a montré qu’ils avaient des taux d’anticorps plus élevés lorsqu’ils recevaient le vaccin le matin par rapport à l’après-midi.

Mme Klerman a déclaré : « Des essais ont montré que l’administration de certains agents chimiothérapeutiques à un moment précis de la journée cible efficacement les cellules cancéreuses, mais limite la toxicité pour d’autres cellules. »

Cependant, l’étude sur le SRAS-CoV-2 contraste avec des études précédentes chez des hommes plus âgés qui ont signalé des niveaux d’anticorps plus élevés après les vaccins contre la grippe le matin.

Elle a déclaré: «Le vaccin contre le SRAS-CoV-2 et le vaccin contre la grippe ont des mécanismes d’action différents l’un de l’autre, et la réponse en anticorps peut varier considérablement selon que le système immunitaire reconnaît l’agent pathogène d’infections précédentes, telles que la grippe, ou est confronté à un nouveau virus.

Le manque de données sur les antécédents médicaux et médicamenteux des participants, ainsi que sur leurs habitudes de sommeil et de travail posté, était l’un des facteurs limitatifs de l’étude et peut également avoir influencé la réponse au vaccin.

Mme Elizabeth a déclaré: «Nous devons reproduire nos résultats et mieux comprendre la physiologie sous-jacente du SRAS-CoV-2 et la réponse du corps au vaccin avant de pouvoir recommander aux personnes qui souhaitent un rappel de vaccin supplémentaire, telles que les personnes âgées ou immunodéprimées, programmer leur vaccination pour la soirée.

« Cette recherche est la première étape pour démontrer l’importance du moment de la réponse au vaccin contre le SRAS-CoV-2. »

