Le choc éliminatoire Conceição vs. Martínez montera sur la scène stellaire au Hard Rock Hotel & Casino Tulsa et LIVE sur ESPN

TULSA, OK (21 décembre 2021) – Le paysage du titre mondial junior des poids légers 2022 s’éclaircira un peu le samedi 29 janvier à Tulsa, Oklahoma.

Dans l’événement principal de 10 rounds, un éliminateur de titre WBC verra le récent challenger du titre Robson « O Bravo » Conceição tenter de repousser le natif de Sacramento Xavier Martinez au Hard Rock Hotel & Casino Tulsa.

Martinez a récemment signé un pacte de combats multiples avec Top Rank et cherchera à briller lors de ses débuts promotionnels. L’affrontement Conceição-Martinez et un long métrage seront diffusés en direct sur ESPN et ESPN Deportes (diffusion simultanée sur ESPN +) à 22 h HE / 19 h HP. Les combats préliminaires seront diffusés en direct et exclusivement sur ESPN+.

Promu par Top Rank, en association avec Tony Holden Productions, les billets à partir de 49,50 $ sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur tickets.hardrockcasinotulsa.com, à la billetterie du Hard Rock Hotel & Casino Tulsa, ou en appelant le 918-384- ROCHE (7625).

« Ce match a toutes les qualités d’un événement principal spécial et bourré d’action », a déclaré le légendaire promoteur de Top Rank, Bob Arum. « Conceição a failli battre le grand Oscar Valdez pour le titre, tandis que Martinez est un jeune garçon qui espère se faire un nom dans la division des 130 livres. »

Conceição (16-1, 8 KOs), de Bahia, Brésil, a remporté une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio 2016, culminant une carrière amateur de plus de 400 combats qui comprenait des victoires sur des combattants tels que le Cubain Lázaro Álvarez et une défaite très. amende contre Vasiliy Lomachenko au Championnat du monde 2011. Après près de cinq ans en tant que professionnel invaincu, Conceição a défié le champion du monde WBC Valdez en septembre. Conceição a rapidement pris l’avantage, mais Valdez s’est rallié tard pour la décision unanime.

Conceição a déclaré : « Rien ne peut m’arrêter. Rien ne peut me faire perdre la concentration. Je reste ferme dans mon objectif de devenir champion du monde. Mon dernier combat était juste un petit revers. Je ferai en sorte que tout mon travail acharné et mes sacrifices ne soient pas gaspillés.

«Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’être l’événement principal et d’affronter un combattant invaincu comme Xavier Martinez. Je suis sûr que nous offrirons un grand spectacle aux fans. »

Martinez (17-0, 11 KO) a commencé la boxe à l’âge de 6 ans à Sacramento et a établi un record amateur de 85-10 avant de devenir pro en juin 2015. Il a fait un pas en avant en 2019 avec des victoires à élimination directe contre Jessie Cris Rosales et John. Vincent Moralde et a survécu à un dur combat contre l’ancien champion du monde par intérim Claudio Marrero l’année suivante. Martinez a été renversé deux fois au huitième tour, mais a devancé Marrero lors des tours de championnat pour obtenir une décision unanime. Il a combattu pour la dernière fois en mai et a dominé le vétéran Juan Carlos Burgos en 10 rounds.

Martinez a déclaré: « C’était un rêve de décrocher un contrat promotionnel de plusieurs années avec Top Rank et l’opportunité d’être l’événement principal sur ESPN. C’est ma chance de montrer au monde que je suis l’un des meilleurs à 130 livres. Je vais travailler vers mon objectif de devenir champion du monde sous la bannière Top Rank. »

« Xavier est bien placé pour écrire son destin, et le décor est planté », a déclaré Rick Mirigian, le manager de Martinez. «Il peut ramener le sport à Sacramento de manière significative et réaliser son rêve de devenir champion du monde. Merci à Top Rank d’avoir fait cela et d’avoir cru en Xavier. »