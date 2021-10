Le choc Leclerc-Binotto chez Ferrari est une fake news

Hier, nous avons publié le reportage : « Les tensions Ferrari montent alors que Binotto et Leclerc s’affrontent » qui, selon le bureau des médias de la Scuderia, est sans substance ni fausses nouvelles.

Provenant d’un blogueur italien de F1 qui a déjà été le premier et correct avec les nouvelles relatives à Ferrari que nous avons donc diffusées de bonne foi. Cependant, l’incident allégué ne s’est pas produit et j’ai donc fait des hypothèses incorrectes sur la base de ce qui n’était pas des faits que, rétrospectivement, nous aurions dû vérifier auprès du bureau des médias de l’équipe avant de passer en direct.

On nous a fait remarquer que la « soi-disant dispute entre Mattia et Leclerc est fausse : elle n’est jamais arrivée. Cela a été rapporté sur son blog par un certain Antonio Granato qui n’a jamais rien vu (enfin, il n’était pas possible de voir quelque chose qui n’est jamais arrivé), n’a jamais cherché de confirmation, et n’était même pas à Monza.

Le message a été dépublié et redirigé vers ce message. La source originale reste ici>>>

Pour notre défense, on nous a promis des preuves photographiques de l’altercation, qui n’a pas eu lieu entre Charles Leclerc et son patron Mattia Binotto, qui n’est pas encore arrivée, et d’après le bruit de celle-ci ne le sera pas.

Néanmoins, pour la gêne occasionnée et la douleur causées, en tant que rédacteur en chef, je m’excuse auprès de Ferrari, Tifosi et de nos lecteurs pour l’erreur de jugement que nous ferons de notre mieux pour éviter à l’avenir.

Veuillez noter que ces excuses ne nous ont pas été forcées ou imposées par d’autres moyens qu’un e-mail du bureau des médias de Ferrari soulignant les dures vérités et nous laissant le soin de décider comment lutter contre les «fausses nouvelles» qui se sont glissées sur notre site.

Quand on a tort, on a tort.