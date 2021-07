Le choc pour le titre mondial des poids lourds Tyson Fury vs. Deontay Wilder III a été reporté après un diagnostic positif de COVID-19

(Photo : Fourni)

LAS VEGAS – La bataille de trilogie des poids lourds entre le champion du monde linéaire et WBC Tyson “The Gypsy King” Fury et l’ancien champion du monde Deontay “The Bronze Bomber” Wilder, qui était prévue le samedi 24 juillet à la T-Mobile Arena de Las Vegas a a été reporté après le diagnostic positif de Fury pour COVID-19.

Les deux géants s’affronteront désormais le samedi 9 octobre à la T-Mobile Arena, reprenant l’une des grandes rivalités de l’histoire de la division.

Les billets achetés pour le 24 juillet seront acceptés pour la date reportée.

Fureur contre Wilder III sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur www.tmobilearena.com ou www.axs.com. L’événement est promu par Top Rank, BombZquad Promotions, TGB Promotions et Frank Warren’s Queensberry Promotions. Une présentation Premier Boxing Champions.

“Je ne voulais rien de plus que d’écraser le” Big Dosser “le 24 juillet, mais je suppose que le passage à tabac devra attendre”, a déclaré Fury. « Ne vous y trompez pas, je serai de retour et je serai meilleur que jamais. On va se battre le 9 octobre et je vais l’assommer !”

“Pour cela, nous sommes allés à l’arbitrage juridique”, a déclaré Shelly Finkel, manager de Wilder. « Il ne voulait que ce qui lui était dû. Il est toujours prêt à revendiquer son titre mondial le 9 octobre. »