17/06/2021

Le capitaine de l’équipe nationale danoise, Simon Kjær, a évoqué aujourd’hui pour la première fois l’effondrement subi samedi en Danemark-Finlande de l’Eurocup par son coéquipier Christian Eriksen et assuré que l’impact causé par les scènes dramatiques dans le parc de Copenhague restera à jamais.

“Ce furent des jours très spéciaux où le football n’a pas été la chose la plus importante. Le choc sera en moi et en tout le monde pour toujours ! La seule chose qui compte et signifie quelque chose, c’est que Christian D’accord ! », a-t-il écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux de la Fédération danoise (DBU).

Eriksen il s’est évanoui alors qu’il allait contrôler un ballon sur l’aile gauche de l’attaque danoise.

L’assistance médicale rapide sur la pelouse elle-même a permis, après un quart d’heure au cours duquel il a subi un arrêt cardiaque, de le stabiliser et plus tard, il a été transféré à l’hôpital du Royaume de Copenhague, où il reste admis.

Les médecins ont décidé de placer un DAI (défibrillateur cardioverteur implantable), a rapporté le DBU aujourd’hui.

Le joueur milanais et ancien joueur de Séville, ainsi qu’un ami personnel de la star danoise, a été l’un des premiers à l’approcher et à aider à la réanimation, ainsi qu’à réconforter Sabrina, la petite amie du “dix” danois, qui avait sauté sur l’herbe après l’incident, tandis que d’autres joueurs faisaient le tour Eriksen tout en étant soigné.

“Je suis fier de la façon dont nous agissons en équipe et de la façon dont nous sommes restés ensemble pendant cette période difficile. Je suis excité et très reconnaissant pour le soutien reçu”, a-t-il déclaré. Kjær.

Le capitaine danois a assuré qu’ils se rendront aujourd’hui à Parken, où ils affronteront la Belgique, avec Eriksen “dans nos cœurs et nos pensées” et qu’ils joueront pour lui et pour tout le Danemark.

Le match contre la Finlande a été initialement suspendu par l’UEFA, mais a repris près de deux heures plus tard.

La Finlande, qui a fait ses débuts dans une grande phase finale, a fini par s’imposer 0-1 avec un but de Joel pohjanpalo à 59 minutes.