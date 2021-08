Le chocolat en vue ! Aleida Núñez fait voler ses vêtements

in

La bombasse en vue Aleida Núñez jette ses vêtements au vol | Instagram

La belle actrice mexicaine Aleida Nunez Il a ravi ses abonnés sur Instagram avec quelques photographies où sa « bombasse » est le protagoniste. La star du feuilleton comme je suis betty, La Fea a laissé tout le monde surpris en jetant ses vêtements “à voler” pour en montrer davantage à ses followers.

Aleida Núñez a posé comme une professionnelle lors d’une riche journée à la piscine où ce qui a le plus attiré son attention était son énorme beauté, ceci parce qu’elle a décidé de ne pas la cacher, seulement la plus essentielle avec un maillot de bain deux pièces noir, la plus petite.

Sur le premier cliché, il semble que la star de Televisa n’allait pas trop montrer ses courbes sur les réseaux sociaux, puisqu’un paréo recouvre une grande partie de son anatomie tout en posant dos à la caméra.

Cela peut vous intéresser : Sans intérieurs !, Mia Khalifa surpasse la coquetterie en photo

Cependant, et heureusement pour ses followers, le vent a été son complice et a fait voler le paréo de la belle ex de Juan Ferrara afin qu’il puisse montrer complètement ses courbes à ses followers, ce qu’Aleida a fait avec un immense sourire.

Cela peut vous intéresser: Charms en noir, Daniella Chávez modelant comme une experte

ADMIREZ LES COURBES D’ALEIDA ICI

Les palmiers en arrière-plan et le ciel bleu étaient le cadre idéal pour que l’actrice modèle sa tenue et sa belle silhouette comme une professionnelle. La célèbre femme a décidé que la meilleure façon de porter ses cheveux était collectée, ceci afin de ne pas enlever la vision de ses followers.

Cela peut vous intéresser : qu’en pense Geraldine Bazán ? Soto annulerait son mariage religieux

Cette paire de photographies a été partagée sur le compte Instagram officiel d’Aleida Núñez il y a plus de 16 heures et a dépassé les 100 000 réactions sur le célèbre réseau social, cette belle femme sait que face à une telle beauté aucun mot n’est nécessaire et c’est pourquoi elle n’a accompagné les images d’émojis.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ceux qui n’en perdaient pas plus les mots si le souffle étaient ses followers, qui ont profité de la case commentaire pour la remplir de compliments envers la belle actrice et femme d’affaires pour sa beauté et toujours penser à eux avec ce type de contenu.