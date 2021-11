Le chocolatier hanté de ConcernedApe est plus axé sur le combat

Mais peut-être que je ne veux pas me battre avec ces trucs bizarres… Capture d’écran : ConcernedApe / Kotaku

Révélé la semaine dernière, le développeur de Stardew Valley Eric Barone a déjà fait une jolie petite mise à jour sur son prochain jeu, Haunted Chocolatier. Selon un nouvel article de blog, le prochain action-RPG est « davantage axé sur le combat » par rapport à son précédent hit.

Jusqu’à présent, Barone n’a montré qu’une petite quantité de séquences via la première vidéo d’annonce du gameplay du 21 octobre. La bande-annonce a fait ressembler le nouveau jeu à Stardew Valley. Mais Barone a déclaré que « presque tout » dans le jeu, y compris le combat, a été « complètement codé (et dessiné) à partir de zéro ».

« Haunted Chocolatier se concentre davantage sur le combat, il doit donc être très amusant, satisfaisant et engageant, tout en s’intégrant de manière appropriée dans l’ensemble », a déclaré Barone. « Vous pouvez être assuré que je ne suis pas en train de « copier et coller » le combat de Stardew. Au contraire, presque tout dans Haunted Chocolatier, y compris le combat, est complètement codé (et dessiné) à partir de zéro.

Barone a également mentionné un nouveau mécanisme d’étourdissement introduit aux côtés des boucliers. Bloquer l’attaque d’un ennemi le déséquilibrera, ce qui vous donnera l’opportunité de le frapper « beaucoup plus rapidement ». Jouer prudemment n’est pas la seule approche, car vous pouvez simplement utiliser des armes en balançant et « vainquez beaucoup les ennemis [more] rapidement de cette façon.

Lire la suite: Stardew Valley Creator organise un tournoi de 40 000 $ pour séparer le blé de l’ivraie

G/O Media peut toucher une commission

D’autres détails sur le jeu, y compris la façon dont les ingrédients sont assemblés et si cela a une animation sympa, sont toujours secrets. Barone admet qu’il est enclin à être discret sur les projets en cours, il faudra donc peut-être un certain temps avant de voir un examen plus approfondi du Haunted Chocolatier de ConcernedApe. En fait, il suggère même que s’il ne peut pas garantir que le jeu est « très amusant et convaincant », il pourrait même ne pas le sortir. Mais ne vous inquiétez pas, il est convaincu qu’il finira par atteindre cette marque.

Haunted Chocolatier de ConcernedApe n’a actuellement pas de date de sortie, et Barone n’a pas encore annoncé sur quelles plateformes le jeu sera lancé.