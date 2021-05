Le choix anti-pistolet ATF de Biden dit qu’il soutient l’interdiction des AR-15 ⋆ .

Le choix du président Joe Biden pour diriger le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs a déclaré mercredi aux législateurs qu’il soutenait l’interdiction des AR-15.

«L’AR-15 est l’un des fusils, sinon le plus populaire en Amérique. Ce n’est pas une mitrailleuse, c’est un fusil. Votre position publique est que vous souhaitez interdire les AR-15, est-ce exact? ” Le sénateur républicain Ted Cruz du Texas a demandé lors de l’audience du Comité judiciaire du Sénat.

“En ce qui concerne l’AR-15, je soutiens une interdiction telle qu’elle a été présentée dans un projet de loi du Sénat et soutenue par le président”, a déclaré le candidat ATF David Chipman. «L’AR-15 est une arme que j’ai reçue dans l’équipe SWAT d’ATF, et c’est une arme particulièrement mortelle et la réglementant comme d’autres armes particulièrement mortelles, j’ai préconisé.

REGARDER: Le sénateur Ted Cruz fait admettre au candidat au poste de directeur ATF de Joe Biden, David Chipman, qu’il veut INTERDIRE l’AR-15, le fusil le plus populaire en Amérique. «En ce qui concerne l’AR-15, je soutiens une interdiction.» pic.twitter.com/6nDgalAkRj – Steve Guest (@SteveGuest) 26 mai 2021

S’il est confirmé, Chipman s’est engagé à «simplement appliquer les lois inscrites dans les livres, et pour le moment, il n’y a pas une telle interdiction sur ces armes.

“Vous voulez donc interdire le fusil le plus populaire en Amérique”, a conclu Cruz, faisant référence au fusil de sport moderne semi-automatique.

Chipman avait précédemment appelé à une interdiction des «armes d’assaut» lors d’une audience du comité judiciaire de la Chambre en 2019. Chipman a également passé du temps à travailler chez Giffords, une organisation anti-armes qui préconise souvent l’interdiction ou la réglementation des «armes d’assaut» et des magazines de grande capacité. Le groupe affirme également que les licences de port ouvert et dissimulé sont des «dangers pour la sécurité publique».

Auparavant, lors de l’audience, le sénateur républicain Chuck Grassley de l’Iowa a comparé la confirmation de Chipman à «confier à Antifa la responsabilité du département de police de Portland».

«Au jour le jour, l’ATF joue un rôle important dans le commerce légal des armes à feu dans ce pays», a déclaré mercredi le membre de premier rang lors de l’audience judiciaire du Sénat. «Beaucoup voient le fait de confier à un défenseur engagé du contrôle des armes à feu comme M. Chipman la responsabilité de l’ATF comme de confier à un responsable du tabac la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, ou Antifa à la tête du département de police de Portland.»

