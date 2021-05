Le choix ATF de Biden refuse de dire si Hunter Biden devrait être poursuivi pour achat illégal d’armes à feu ⋆ .

David Chipman, le candidat de Joe Biden à la tête du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, a refusé de dire lors d’une audience judiciaire du Sénat mercredi si Hunter Biden devrait être poursuivi pour un achat illégal d’armes à feu en 2018.

Selon un rapport de mars de Politico, des reportages ultérieurs de The Federalist et des propres mémoires de Hunter Biden, le fils du président semble avoir menti au sujet de sa consommation de drogue sur un formulaire ATF, un crime que Chipman avait considéré plus tôt dans l’audience comme un crime grave. Lorsque le sénateur Tom Cotton, un républicain de l’Arkansas, a spécifiquement interrogé le candidat ATF sur l’achat de l’arme du fils Biden, Chipman a éludé la question.

“M. Chipman, vous avez témoigné au sénateur Lee que c’est un crime grave de mentir sur une demande de vérification des antécédents, et je suis d’accord », a déclaré Cotton. “Le formulaire ATF 4473 demande, êtes-vous un utilisateur illégal ou accro à une drogue ou [sic] substance. Si un demandeur coche oui, il ne peut pas acheter une arme à feu. »

Le sénateur a poursuivi en racontant les événements qui se sont déroulés autour du scandale des armes à feu Hunter Biden, en disant:

Le 25 mars, Politico a rapporté que Hunter Biden, le fils du président Biden, avait demandé une arme de poing qui avait ensuite été jetée à la poubelle et devait être récupérée par des agents des services secrets en 2018. Politico a rapporté que Hunter Biden avait effectué cette vérification des antécédents et avait répondu non à la question de savoir s’il était un utilisateur illégal ou une dépendance à une drogue. Hunter Biden a depuis publié un livre et fait une tournée de livres dans tout le pays, menant de nombreuses interviews déclarant qu’il était en fait très toxicomane en même temps qu’il achetait cette arme à feu. Cela signifierait que de son propre aveu, le chasseur Biden a menti sur ce formulaire et, par votre témoignage antérieur, a commis un crime grave. Hunter Biden devrait-il être poursuivi pour avoir enfreint cette loi? »

“Si je suis confirmé en tant que directeur de l’ATF, il sera de ma responsabilité d’appliquer toutes les lois fédérales sans faveur politique”, a déclaré Chipman sans aborder spécifiquement la question de Biden. “Je ne connais aucun facteur dans ce cas particulier, mais je connais le récit de presse.”

Parce que le fiasco des armes à feu Biden s’est produit en 2018 et que le délai de prescription n’est que de cinq ans, Cotton a déclaré: «Cela devrait être un cas assez facile à enquêter.»

«Puis-je obtenir votre engagement que si vous êtes confirmé, vous examinerez en fait cette affaire et la renvoyer pour une poursuite si vous constatez que Hunter Biden a enfreint une loi?» Coton pressé Chipman.

“Sénateur, ce que je vais vous assurer, c’est que si le directeur de l’ATF, je veillerai à ce que toutes les violations de la loi soient étudiées et référées”, a répondu Chipman, éludant à nouveau l’enquête Hunter Biden. «Je ne suis pas sûr qu’il n’ait pas fait l’objet d’une enquête.»

L’incident auquel Cotton a fait référence a été rapporté pour la première fois par Politico et implique une arme à feu que la petite amie de Hunter, Hallie, l’épouse de son défunt frère Beau Biden, a trouvé alors qu’elle fouillait dans le camion de Hunter sur des «soupçons mal définis», selon un rapport de police du Delaware. Elle a jeté l’arme à feu dans une poubelle derrière une épicerie, qui était en face d’un lycée.

Selon un dossier de transaction d’arme à feu obtenu par The Federalist, le fils Biden avait acheté cette arme, un revolver Colt Cobra .38 Special avec une finition talo, après avoir répondu «non» à une question sur un formulaire de transaction ATF demandant s’il était le « utilisateur illégal ou toxicomane de marijuana ou de tout dépresseur, stimulant, stupéfiant ou de toute autre substance contrôlée. »

[READ: The Gun Background Check Form Where Hunter Biden Claimed He Wasn’t Using Drugs]

L’histoire d’abus de drogues de Hunter est bien établie. Sa consommation de drogue a contribué à l’échec de son mariage, à son congé de l’armée et à plusieurs séjours en cure de désintoxication. Hunter était également soupçonné d’avoir fumé du crack dans la salle VIP d’un club de strip-tease qu’il fréquentait, un incident survenu «fin 2018». Hunter a acheté l’arme de poing le 12 octobre 2018, soit «fin 2018».

Dans un texte prétendument envoyé par Hunter, il l’a essentiellement reconnu, ce qui implique que sa consommation de drogue était un problème permanent. Hallie «a volé l’arme de la boîte de verrouillage de mon camion… parce qu’elle avait peur que je me fasse du mal à cause de mon problème de drogue et d’alcool et de notre relation instable et qu’elle avait peur pour les enfants», lit-on dans le message.

RUPTURE: un message texte de Hunter Biden confirme l’implication des services secrets dans son incident d’arme à feu illégale pic.twitter.com/1vb8GGJidX – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 26 mars 2021

Le même échange de texte a également corroboré les rapports de Politico sur l’implication des agents des services secrets, bien que les services secrets et la Maison Blanche l’aient nié. Peu de temps après l’arrivée de la police et du FBI à l’épicerie où l’arme avait été jetée, deux agents des services secrets se seraient rendus au magasin d’armes où Hunter avait acheté l’arme à feu au début du mois. Ils avaient «des badges et des cartes d’identité», selon les sources de Politico, et ont dit au propriétaire de remettre le relevé de transaction d’armes à feu de l’achat.

Le propriétaire du magasin a conservé le formulaire jusqu’à ce que l’ATF puisse l’examiner parce qu’il «soupçonnait que les agents des services secrets voulaient cacher la propriété de Hunter de l’arme manquante au cas où elle serait impliquée dans un crime», selon plusieurs personnes avec un « connaissance de première main de l’épisode. »

Malgré la réticence de Chipman à s’engager à enquêter et à poursuivre le fils du président qui l’a nommé au poste de l’ATF, le candidat est amoureux des propositions de contrôle des armes à feu, étant un conseiller politique du groupe anti-armes Giffords et soutenant l’interdiction des «agressions». armes », une catégorie non définie d’armes à feu et un sujet de discussion de gauche. Au cours de son témoignage au Sénat, Chipman a affirmé sa conviction que certains des fusils de sport modernes semi-automatiques les plus populaires d’Amérique devraient être purement et simplement interdits.

« L’AR-15 est l’un des fusils les plus populaires en Amérique, sinon le plus populaire. Ce n’est pas une mitrailleuse, c’est un fusil », a déclaré le sénateur républicain Ted Cruz du Texas lors de l’audience. “Votre position publique est que vous voulez interdire les AR-15, est-ce exact?”

“En ce qui concerne l’AR-15, je soutiens une interdiction telle qu’elle a été présentée dans un projet de loi du Sénat et soutenue par le président”, a déclaré Chipman. «L’AR-15 est une arme que j’ai reçue dans l’équipe SWAT d’ATF, et c’est une arme particulièrement mortelle. Et la réglementer, comme d’autres armes particulièrement meurtrières, que j’ai préconisées.

REGARDER: Le sénateur Ted Cruz fait admettre au candidat au poste de directeur ATF de Joe Biden, David Chipman, qu’il veut INTERDIRE l’AR-15, le fusil le plus populaire en Amérique. «En ce qui concerne l’AR-15, je soutiens une interdiction.» pic.twitter.com/6nDgalAkRj – Steve Guest (@SteveGuest) 26 mai 2021

Lors de l’audience au Sénat, le sénateur républicain Chuck Grassley a déclaré que confirmer le choix de Biden à l’ATF serait «comme mettre un responsable du tabac en charge du département de la Santé et des Services sociaux, ou Antifa en charge du département de police de Portland.» Vingt procureurs généraux républicains ont envoyé mardi une lettre aux dirigeants du Sénat américain, demandant aux législateurs de ne pas confirmer la confirmation de Chipman en raison de son histoire d’activisme anti-armes.

“Si les faits sont aussi clairs qu’ils semblent être basés sur le propre aveu de M. Biden, je m’attendrais à voir des accusations criminelles à venir”, a déclaré Cotton après avoir interrogé Chipman. «Mais je dirais que lorsqu’une affaire est aussi médiatisée que celle-ci, s’il n’y a pas de réponse pour le peuple et le public américains, cela mine gravement la confiance dans nos lois sur les armes à feu, ainsi que dans l’ATF et le ministère de la Justice. , s’il n’y a pas de conséquences pénales. »