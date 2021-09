Le choix de Biden pour réglementer les banques nationales a reçu le prix «Lénine», a félicité l’URSS pour l’égalité des sexes

Le choix du président Biden pour superviser la réglementation des banques nationales a autrefois fait l’éloge de l’Union soviétique pour l’égalité des sexes et a reçu un prix “Lénine” à l’université.

Saule Omarova, professeur de droit à l’Université Cornell, est originaire du Kazakhstan et est diplômée de l’Université d’État de Moscou, où elle a reçu la “Bourse académique personnelle Lénine”, selon son curriculum vitae.

Pas plus tard qu’en 2019, Omarova a félicité l’ex-Union soviétique pour l’absence d’écart salarial, ce qui, selon elle, pourrait être amélioré aux États-Unis.

“Jusqu’à ce que je vienne aux États-Unis, je ne pouvais pas imaginer que des choses comme l’écart de rémunération entre les sexes existaient encore dans le monde d’aujourd’hui”, a écrit Omarova dans un tweet. « Dites ce que vous voulez à propos de l’ancienne URSS, il n’y avait pas d’écart salarial entre les sexes. Le marché ne « sait pas toujours le mieux ». »

Critique féroce de Wall Street, la nomination d’Omarova a sonné l’alarme à Washington et parmi les banques les plus puissantes du pays au sujet de ses réformes proposées pour « mettre effectivement fin à la banque, comme nous la connaissons ».

“Nous sommes sérieusement préoccupés par ses idées visant à restreindre fondamentalement le système bancaire du pays, qui reste le plus diversifié et le plus compétitif au monde”, a déclaré Rob Nichols, président et chef de la direction de l’American Bankers Association.

La nomination d’Omarova est en contradiction avec la description que le président Biden a faite de lui-même comme un supposé modéré. Elle n’est pas non plus la première parmi les choix de Biden à être accusée d’entretenir des croyances radicales.

Biden a nommé David Chipman pour diriger le Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms (ATF), mais a par la suite annulé la nomination en raison de l’histoire de Chipman de commentaires caustiques sur les propriétaires d’armes à feu.

Les démocrates du Sénat, quant à eux, se préparent à confirmer le candidat du président Biden lié à l’écoterrorisme à la tête du Bureau of Land Management (BLM), Tracy Stone-Manning.

L’affinité apparente d’Omarova pour un gouvernement communiste rappelle l’ancienne conseillère de l’ancien président Barack Obama, Anita Dunn, qui a haussé les sourcils au cours de sa première année au pouvoir pour avoir inscrit Mao Zedong parmi ses héros. L’autre était Mère Thérèse.

Tyler Olson et Chad Pergram de Fox News ont contribué à ce rapport.