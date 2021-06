Le choix de la mise à jour d’iOS 15 pourrait signifier de grands changements dans iOS 16

in

L’un des avantages d’un iPhone est que vous obtenez des mises à jour iOS pendant cinq ans ou plus. Mais en ce qui concerne la mise à jour iOS 15, Apple propose pour la première fois aux propriétaires d’iPhone le choix entre deux options.

Vous pouvez soit passer à iOS 15, soit choisir de rester sur iOS 14 tout en obtenant des mises à jour de sécurité. C’est une option un peu étrange à offrir, et Macworld a une théorie à ce sujet…

Arrière-plan

Apple veille depuis longtemps à ce que les mises à jour iOS fonctionnent avec les anciens téléphones. Pour iOS 15, comme pour iOS 14, aucun modèle d’iPhone supplémentaire n’est laissé de côté. Si votre téléphone pouvait exécuter iOS 13, il pourrait être mis à jour vers iOS 14, et il en va de même cette année – tout modèle capable d’exécuter iOS 14 pourra également exécuter iOS 15.

Cela signifie qu’iOS 15 est disponible sur les modèles lancés dès 2015 :

iPhone 6s/6s Plus 2015 iPhone SE 2016 iPhone 7/7 Plus 2016 iPhone 8/8 Plus 2017 iPhone X 2017 iPhone XS/XS Max 2018 iPhone XR 2018 iPhone 11 2019 iPhone 11 Pro/Pro Max 2019 iPhone SE (2e gén.) 2020 iPhone 12/12 mini 2020 iPhone 12 Pro/Pro Max 2020

La prise en charge des anciens modèles, associée à une invite automatique de mises à jour, signifie qu’un pourcentage énorme de propriétaires d’iPhone se mettent à jour.

Mais pour une raison quelconque, cette année, Apple propose deux options.

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’application Paramètres. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

C’est un peu étrange, et Jason Snell de Macworld présente quelques théories pour la décision. La première est que toutes les mises à jour majeures ne se sont pas avérées populaires – avec iOS 7 l’enfant de l’affiche.

Je ne suis pas sûr d’acheter ça. Je veux dire, oui, certaines personnes détestaient ça – du moins au début. Mais iOS 15 n’a pas un look radicalement différent, alors pourquoi faire un changement en 2021 en réponse à un problème de 2013 ?

Sa deuxième théorie a beaucoup plus de sens pour moi.

Je dois également me demander si ce mouvement est peut-être un précurseur d’une prochaine mise à jour iOS, peut-être iOS 16, rompant la compatibilité avec un tas d’appareils plus anciens […] En créant un deuxième chemin de mise à jour dans iOS, Apple s’engage visiblement dans une piste de mise à jour distincte pour iOS. La prochaine fois qu’Apple marquera un tas d’appareils comme incompatibles avec une future mise à jour – et le temps des modèles pré-iPhone X arrive sûrement bientôt -, il pourra garer ces appareils dans une piste de mise à jour qui recevra toujours des mises à jour de sécurité majeures.

Apple a révolutionné son matériel iPhone et iPad ces dernières années ; peut-être envisage-t-il enfin de faire de même pour le logiciel ? Quelque chose que beaucoup réclament, en particulier du côté de l’iPad. Si tel est le cas, il ne serait pas surprenant qu’une augmentation spectaculaire des capacités d’iOS et d’iPadOS ne puisse pas fonctionner sur des appareils plus anciens.

Apple ne voudrait pas laisser les propriétaires d’appareils plus anciens dans la même position que de nombreux utilisateurs d’Android – se retrouver avec des appareils non sécurisés après deux ou trois ans. Des chemins séparés de mise à niveau des fonctionnalités et de la sécurité résoudraient ce problème.

Pensez-vous qu’il a raison? S’il vous plaît partager vos pensées dans les commentaires.

