Le choix de l’équipe juridique de Britney Spears pour le nouveau restaurateur a troublé son propre record

L’équipe juridique de Britney Spears a un nouveau choix à prendre en charge en tant que conservateur, mais leur choix pourrait ne pas passer la barre. Page Six rapporte que leur choix, Jason Rubin, s’est déjà vu refuser la tutelle de sa propre mère. Le tabloïd a obtenu des documents révélant que Rubin avait demandé en 2020 à devenir le tuteur temporaire de sa mère Ida Rubin, dans le but de devenir son tuteur permanent, en raison de ses problèmes de santé mentale. Rubin, qui est un expert en juricomptabilité, a demandé la tutelle à la fois sur la succession d’Ida et sur sa personne, bien que le montant exact de sa fiducie n’ait pas été divulgué.

Rubin a affirmé qu'”Ida souffrait de schizophrénie paranoïaque et que sa santé mentale était en déclin”. Cependant, Ida elle-même et Mark, le frère de Rubin, s’y sont opposés, et Ida a affirmé qu’elle était « assez compétente pour gérer [her] propres affaires médicales et financières. » Rubin a inclus dans son dossier les journaux d’appels du département de la police métropolitaine de Las Vegas et les rapports d’incident de la sécurité de la résidence d’Ida qui auraient montré qu’elle avait demandé aux agents d’accomplir des « actes absurdes ». Rubin a également obtenu un certificat médical. préparé par le Dr Gregory P. Brown, qui a affirmé que le comportement d’Ida “suggère fortement la présence de psychose [a substantial break in the perception of consensual reality]” après son examen. Il a déclaré au dossier que les “croyances délirantes d’Ida … l’exposaient à un risque de préjudice [either to self or others].”

Cependant, parce que Brown n’a pas effectué d’évaluation en personne, la demande de Rubin a été rejetée. “En outre, bien que le Dr Brown ait exprimé sa crainte que la maladie mentale d’Ida puisse la mettre en danger pour elle-même ou pour les autres, il n’a fourni aucun fait et le dossier n’indique pas que la sécurité d’Ida est en danger”, indiquent les documents judiciaires. “En fait, les journaux d’appels de la police indiquent qu’Ida est” ok mais délirante “et qu’elle est” capable de prendre soin de [her] soi et [that her] maison était propre.'” Le tribunal a décidé que Jason pouvait “reposer la requête s’il était en mesure d’obtenir un certificat médical” s’il le souhaitait à l’avenir. pendant un certain temps”, elle “reste capable de prendre soin d’elle-même et de gérer ses activités quotidiennes”.

Cette tentative ratée rendra-t-elle difficile pour l’équipe juridique de Spears de remplacer son père Jamie Spears par Rubin à la tête des aspects financiers de sa tutelle ? Jamie a accepté de démissionner le 12 août, affirmant que même s’il pensait que sa révocation était “injustifiée”, il “avait l’intention de travailler avec la Cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau conservateur”. Bien que cette décision ait été un pas dans la bonne direction, la bataille juridique est clairement loin d’être terminée.