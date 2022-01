Le choix de Noël de Kate Middleton et du prince William remis en question : « Pas très festif ! » | Royale | Des nouvelles

Le prince William et Kate « préparent » George pour le rôle, selon un expert

L’adorable photo de famille choisie date du moment où Kate et William sont partis en vacances en Jordanie en octobre avec leurs trois enfants : le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, trois ans. Kate a vécu en Jordanie alors qu’elle était très jeune, en raison du travail de son père Michael avec British Airways, d’où la destination de la famille. Les fans royaux ravis de voir les jeunes membres de la famille royale avoir l’air plus adultes que jamais, en particulier Louis, qui a été le moins vu en raison de ses premières années en proie au coronavirus.

Cependant, l’animatrice de Pod Save the Queen, Zoe Forsey, a noté que la photo, qui montre les Cambridges en t-shirts, shorts et robes d’été, n’était pas la plus festive à mettre sur une carte de Noël.

Elle a déclaré: « Ce n’était pas le plus festif des clichés, n’est-ce pas, en termes de jolis et estivaux et, comme vous le dites, de shorts et de t-shirts. »

Le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, Russell Myers, a expliqué que les prises de vue des Cambridges en 2018 et 2020 avaient été très « automnales », prises à Anmer Hall, avec des bottes et des genoux boueux, donc c’était « agréable de changer un peu ».

La carte de Noël 2019 de la famille a vu la famille assise sur une moto et un side-car, portant également des manches courtes ce qui a dû être une journée assez chaude.

Le prince William et Kate à Noël (Image : GETTY)

Sur le nouveau cliché, M. Myers a ajouté : « Savez-vous ce qui m’a choqué ? C’est comme ça que Louis a l’air vieux.

«Je veux dire, il grandit littéralement à chaque fois que vous le voyez.

« Quand j’ai été choqué pour la première fois par sa taille, c’était quand ils applaudissaient pour le NHS, puis il semble juste devenir de plus en plus vieux. »

Mme Forsey a déclaré: « C’est certainement cette chose où nous l’avons vu moins, évidemment nous n’avons pas eu Trooping the Color cette année… »

Les enfants de Cambridge il y a un an (Image: GETTY)

La photo, qui aurait été prise à Petra, en Jordanie, semble montrer les enfants de Cambridge portant des vêtements de poche potentiels.

Les tennis bleu marine de Louis avec la semelle blanche ressemblent étonnamment à celles que portaient les autres enfants.

De plus, il a été suggéré que le haut de Louis pourrait être un révêtement, car George avait déjà été vu dans un modèle similaire.

Pendant ce temps, le haut de camouflage de George était similaire à celui qu’il portait sur ses photos d’anniversaire mais, encore une fois, il n’est pas confirmé s’il s’agissait exactement de la même chemise.

Kate est assise avec le prince Louis et la princesse Charlotte (Image: GETTY)

La robe de Charlotte, en revanche, était un achat de 26 £ chez Mango, Kate montrant à nouveau son soutien aux grandes marques.

Les enfants sont assis sur des « chaises traditionnelles » tandis que William est sur ce qui a été décrit comme une « boule dorée tout à fait bizarre » à côté d’un tapis en peau de mouton.

Il est entendu que Jordan était la destination de vacances de la famille car la famille Middleton y vivait entre 1984 et 1986, alors que Kate avait entre deux et quatre ans.

Son père Michael était un directeur de British Airways et Kate parlerait « très affectueusement » de leur séjour là-bas.

C’était donc probablement très spécial pour elle de pouvoir amener ses enfants en Jordanie où ils ont passé cette « période très heureuse ».

Il existe une photographie bien connue de Michael avec Kate et sa sœur Pippa à Jerash pendant cette période.

En 2018, William a visité le site où la photo a été prise et on lui a montré la photo sur un chevalet.

M. Myers a déclaré: « Belle image, agréable de la changer un peu. »

Il a ajouté : « Je pense que c’était bien de pouvoir le changer, car il y a une histoire derrière l’image.

« Et parfois, vous pouvez raconter l’histoire de tous et de vivre la vie en plein air à Anmer, mais j’ai pensé que c’était bien, car comme beaucoup de gens, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions de vivre ces moments vraiment spéciaux en famille et je Je suis sûr que c’était l’un d’entre eux, pouvoir partir en vacances.

Mme Forsey a ajouté que les Cambridges ont de nouveau donné aux fans royaux une image très terre-à-terre de leur famille, sans aucun des éléments rigides des photos royales traditionnelles.

Elle a déclaré: «Comme le font leurs photos de Noël la plupart des années, vous pouviez voir que c’était une vraie photo de famille et personnelle.

Ils ne se tenaient pas formellement l’un à côté de l’autre, Kate et William ont les mains sur les genoux de l’autre, Kate avait son bras autour de George, c’est très décontracté, personnel.

