Aaron Rodgers est apparu sur The Pat McAfee Show pour la deuxième fois en moins d’une semaine et a expliqué comment il avait « induit en erreur » les gens en ce qui concerne son statut de vaccination COVID-19. Mais ce qui a vraiment attiré l’attention de tout le monde, c’est ce que portait Rodgers, un sweat à capuche Star Wars: The Rise of Skywalker. Les gens sur les réseaux sociaux avaient leur part de raisons de se plaindre de la tenue vestimentaire de Rodgers, mais l’objectif de Rodgers lors de l’interview était de clarifier ses points sur COVID-19 et les vaccinations.

« Je ne vais pas passer sous silence ces derniers jours », a déclaré Rodgers, selon Fox News. « Les gens qui me connaissent savent que c’est vrai. Je ne passe pas de temps à lire des choses qui existent. Je sais qu’il y a beaucoup de choses là-bas. Je sais qu’il y a eu beaucoup de commentaires. Je comprends que cela problème, en général, coûte très cher à beaucoup de gens parce que nous parlons de santé publique et je respecte totalement cela. J’ai pris une décision qui était dans le meilleur intérêt basée sur la consultation de mes médecins et je comprends que tout le monde ne va pas pour comprendre cela nécessairement, mais je respecte l’opinion de tout le monde. » Voici un aperçu des fans qui recherchent Rodgers pour son sweat à capuche Star Wars.

montée du sweat skywalker encore plus flagrante que ses propos la semaine dernière https://t.co/icjZRfIa3Q – charles (zone rouge 9-0) mcdonald (@FourVerts) 9 novembre 2021

Une personne a répondu: « Alors, vous lisez son maillot pour des messages subliminaux. Je ne suis pas d’accord avec ses choix mais ce sont les siens et il les possédait. Revenons au football et prenons le contrôle. Vous, les penseurs critiques, êtes au-dessus de moi. niveau. »

State Farm : « Nous rompons officiellement les liens avec Aaron Rodgers. Nous pourrions gérer les trucs antivaxx, mais se prononcer en faveur de The Rise of Skywalker était un pont trop loin. » – James Takesmith (@kidziggurat) 9 novembre 2021

Un autre fan a écrit: « Si quelque chose illustre un homme avec un mauvais jugement, c’est qu’il porte un sweat à capuche Rise of Skywalker en public. »

Je ne regarde pas les talk-shows sportifs donc je ne sais pas ce qui se passe ici. Pourquoi ressemblent-ils tous à des revendeurs de méthamphétamine régionaux ? Pourquoi le gars ne s’assied-il pas ? Va-t-il à la plage plus tard ? Pourquoi Rodgers porte-t-il un sweat à capuche Rise of Skywalker ? C’est quoi la tête de l’autre gars ? https://t.co/M4WkdY6uvZ – Avocat respectable (@RespectableLaw) 9 novembre 2021

Un fan a répondu: « Tout ce que vous devez savoir, c’est que des gars comme Brady, Brees et Manning se prépareraient pour le match ce week-end. Cela ne créerait pas encore plus de distractions pour leur équipe. Et ce, quel que soit leur statut de vax qui est devenu secondaire par rapport au reste de ce cirque. »

Aaron Rodgers estimant qu’il est acceptable de représenter publiquement The Rise of Skywalker merch est probablement la pire opinion qu’il ait jamais eue si nous sommes honnêtes. – Tim Backes (@timbackes) 9 novembre 2021

Un fan a répondu : Je sais, je sais, c’est largement critiqué et ce n’est pas la raison pour laquelle nous aurions dû l’avoir, mais bon sang, je l’ai quand même apprécié pour ce que c’était, arrête cette folie destructrice !! »

Si quelque chose illustre un homme avec un mauvais jugement, c’est de porter un sweat à capuche Rise of Skywalker en public. https://t.co/qzH9UWR81B – Ian Hale (@EpicicalFailing) 9 novembre 2021

Et une autre personne a répondu : « Je ne suis pas d’accord. Puisqu’il a déjà énervé un énorme groupe de personnes, il pourrait aussi bien mettre les geeks de son côté. Je pense que c’est un génie subtil. »

