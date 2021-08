“Le choix des mots est incorrect mais la rigueur était nécessaire”: CM Khattar sur Karnal SDM après que son adjoint ait assuré l’action

in

Réagissant à l’ordre controversé de « casser la tête des agriculteurs » de Karnal SDM aux policiers, le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a déclaré lundi que « bien que le choix des mots de l’officier n’était pas correct, la rigueur devait être gardé sous contrôle ».

Karnal SDM Ayush Sinha, un officier de l’IAS par lot de 2018, avait ordonné samedi aux flics en poste à Karnal d’inculper les agriculteurs qui protestaient si quelqu’un violait le cordon de sécurité.

« « Utha utha ke maarna peeche sabko (frappe-les fort)… Nous ne permettrons pas que ce cordon soit rompu. Nous avons suffisamment de force disponible. Nous n’avons pas dormi depuis deux jours. Mais vous êtes venu ici après avoir dormi… Mere paas ek bhi banda nikal ke nahi aana chahiye. Agar aaye toh sar foota hua hona chahiye uska. Clear hai aapko (Personne ne devrait briser le cordon et m’atteindre. Si quelqu’un le fait, assurez-vous qu’il a la tête cassée. J’espère que c’est clair) », avait déclaré Sinha dans une vidéo virale.

S’adressant aux médias à Chandigarh lundi, Khattar a déclaré : « Si des mesures doivent être prises [against the officer], il devrait d’abord être évalué par l’administration du district. La DGP s’y penche également. Pour maintenir la loi et l’ordre, la rigueur devait être assurée.

