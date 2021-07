Le choix du conducteur n’a “absolument rien à voir avec Alfa Romeo”

in

Fred Vasseur n’est pas pressé de confirmer son alignement 2022, le patron de l’équipe affirmant que ce sera la décision de l’équipe, pas celle d’Alfa Romeo.

L’équipe Hinwil, anciennement connue sous le nom de Sauber, s’est associée à Alfa Romeo en 2018, cette dernière prenant les droits de dénomination de l’équipe de Formule 1.

Tombant sous l’égide de Fiat avec Ferrari, la Scuderia a rapidement placé Antonio Giovinazzi dans l’équipe, l’Italien conservant son siège de course pendant trois saisons aux côtés de Kimi Raikkonen.

Mais alors que Raikkonen est le choix de Vasseur, Giovinazzi est celui de Ferrari.

S’exprimant plus tôt cette année, le patron de l’équipe a admis que « le siège fait partie de l’accord avec Ferrari et qu’il appartenait davantage à Ferrari et à la FDA de décider du deuxième siège. Ils ont pris la décision de garder Antonio.

Pour 2022, cependant, cela pourrait être une autre histoire avec Vasseur affirmant que le choix du pilote sera la “responsabilité de l’équipe”.

L’alignement d’Alfa Romeo a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers temps avec des rumeurs liant Mick Schumacher à l’équipe.

Ajouté à cela, il y a aussi un point d’interrogation sur l’avenir de Kimi Raikkonen avec le pilote de 41 ans le plus âgé de la grille et, potentiellement, en train de penser à la retraite.

Pour l’instant, cependant, Vasseur attend son heure.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

“C’est beaucoup trop tôt”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur les entretiens avec les pilotes en 2022.

« J’ai eu la même question la semaine dernière et cela n’a absolument rien à voir avec Alfa Romeo, le choix du pilote est de la responsabilité de l’équipe.

« Nous devons prendre le temps de discuter et de réfléchir à cela, mais nous ne sommes pas pressés.

“Je veux voir ce qui se passe en F1 et dans les séries juniors également, et je prendrai la décision sur la deuxième partie de la saison – pas avant.”

L’équipe a la star de Formule 2 Theo Pourchaire dans les livres tandis que la junior Ferrari Callum Ilott est également à la recherche d’une place sur la grille de F1.

Mais alors que les pilotes de l’équipe n’ont pas encore appris leur sort, l’avenir de Vasseur est décidé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait avec l’équipe en 2022 et au-delà, il a répondu via GPFans : « Oui. La réponse à la question est oui.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.