Le choix entre Pixel 6 et Galaxy S21 n’est même pas proche

C. Scott Brown / Autorité Android

La série Samsung Galaxy S21 est sans doute le roi du monde Android, vendant de nombreuses unités par rapport aux autres produits phares Android et apportant une variété de fonctionnalités à la table. Mais Google a également de grandes ambitions pour sa toute nouvelle gamme Pixel 6, la société allant apparemment à fond sur le segment phare.

Nous avons comparé la gamme Galaxy S21 aux téléphones Pixel 6 la semaine dernière, mais nous voulions également savoir quelle famille d’appareils vous choisiriez. Voici donc comment vous avez voté dans ce sondage de l’Autorité Android.

Lequel achèteriez-vous ?

Résultats

Le sondage a recueilli près de 1 100 votes après sa mise en ligne le 22 octobre, et le résultat final n’était pas du tout proche. Environ 72% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles choisiraient la série Pixel 6 plutôt que la famille Galaxy S21.

Nous n’avons pas reçu une tonne de commentaires sur cet article, mais un lecteur a déclaré que la tendance de Samsung à charger des applications par défaut «concurrentes» sur leurs téléphones les avait éloignés. Ils ont également déclaré que le logiciel de caméra et la fonctionnalité de filtrage des appels de Google étaient une raison d’opter pour la gamme Pixel.

Il convient également de noter que la série Pixel 6 a un prix de départ inférieur à celui du Galaxy S21, au prix de 600 $ contre 800 $ pour le S21. Mais les deux ont des engagements de mise à jour tout aussi longs, bien que Google devance Samsung pour les correctifs de sécurité.

Pendant ce temps, seulement ~ 22% des lecteurs interrogés ont estimé que la série Galaxy S21 était la voie à suivre à la place. Deux commentaires soutenaient les téléphones Samsung, citant respectivement l’écosystème d’appareils et les logiciels de la société.

L’entreprise dispose en effet d’un assez bon écosystème, allant des montres intelligentes et des tablettes aux téléviseurs et à divers services. Le logiciel de l’appareil de Samsung possède également une tonne de fonctionnalités, nous pouvons donc comprendre pourquoi certains lecteurs se tournent vers leurs téléphones.

Enfin, environ 5,5% des lecteurs ont déclaré qu’ils ne choisiraient aucune des séries téléphoniques. Après tout, entre OnePlus, Oppo, Xiaomi, Vivo et Sony, il existe de nombreux autres produits phares de haute qualité.

commentaires

slackwar3 : Vends mon S21 Ultra et opte pour le 6 Pro. L’expérience Samsung était une première pour moi après des années de Pixels et j’ai hâte de retourner chez Google. Les applications concurrentes pour les valeurs par défaut sont ennuyeuses, tout comme les 2 magasins d’applications. Je suis passé au S21 pour l’écran car le 4XL était assez mauvais. Je reviens à Google pour l’appareil photo principalement et le meilleur filtrage des appels, etc…’ James B : Je suis parti avec un Samsung. Parce que si vous voulez quelque chose de proche de l’écosystème d’appareils d’Apple. Le prochain finaliste est Samsung. Toujours en attente d’une montre Pixel. DBS : Ils sont tous les deux assez affreux pour couvrir les fonctionnalités BASIC, mais le logiciel du S21 est toujours années devant Google. Je dirais acheter ni l’un ni l’autre. Mais si vous devez vraiment en choisir un, le Galaxy est de loin le meilleur choix.

Merci d’avoir voté dans notre sondage ! Et qui sait, vos opinions pourraient changer lorsque nos critiques de la série Pixel 6 seront mises en ligne cette semaine. Alors restez à l’écoute pour cela.