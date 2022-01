Le chômage atteint un plus haut de 4 mois à 7,91 pc en décembre (données CMIE)

Le taux de chômage s’élevait à 7 pour cent en novembre, le plus élevé depuis août qui était de 8,3 pour cent, selon les données du CMIE.



Le taux de chômage dans le pays a atteint un sommet en quatre mois de 7,91 % en décembre 2021, ont montré lundi les données du Center for Monitoring Indian Economy (CMIE).

Le taux de chômage s’élevait à 7 pour cent en novembre, le plus élevé depuis août qui était de 8,3 pour cent, selon les données du CMIE.

Le taux de chômage urbain était de 9,30 % en décembre contre 8,21 % en novembre 2021, tandis que le taux de chômage dans les zones rurales s’élevait à 7,28 % contre 6,44 % le mois précédent, selon les données.

Le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré à PTI qu’en décembre 2021, le nombre d’emplois avait augmenté mais que le nombre de demandeurs d’emploi était encore plus élevé.

« C’est un bon signe car l’afflux sur le marché du travail a été élevé. Environ 8,3 millions de personnes supplémentaires cherchaient un emploi. Cependant, quatre millions de demandeurs d’emploi ont trouvé un emploi », a-t-il déclaré.

