Le chômage augmente à mesure que la participation au travail s’améliore

Alors que l’impact de la deuxième vague de Covid-19 s’estompait et que les restrictions à la mobilité se sont assouplies, le taux de chômage global est passé de son récent pic de 14,73 % (pour la semaine terminée le 23 mai) à 7,3 % la semaine dernière.

Le taux de chômage pour la semaine terminée le 11 juillet a augmenté de 34 points de base (pb) par rapport à la semaine précédente pour atteindre 7,64 %, alors que l’amélioration de la participation au travail a accru le besoin d’emplois. Avec l’assouplissement des blocages localisés et la poursuite de la campagne de vaccination contre le Covid-19, davantage de travailleurs sont revenus sur le marché du travail.

Selon les données compilées par le Center for Monitoring Indian Economy (CMIE), le taux de chômage en zone urbaine a augmenté de 33 points de base à 8,9% pour la semaine se terminant le 11 juillet. De même, le chômage rural a augmenté de 35 points de base à 7,06%.

Le directeur général et chef de la direction de CMIE, Mahesh Vyas, a déclaré que la hausse progressive du taux de chômage ne devrait pas être très préoccupante, car elle s’explique par une augmentation du taux de participation au travail (LPR). « Le résultat net est que le taux d’emploi est passé à 37,5 % contre 36,6 % la semaine précédente. C’est un très bon signe », a déclaré Vyas.

Le LPR est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un travail et la population totale dans le groupe d’âge actif, généralement 15 ans et plus. Le taux de chômage est un rapport entre les personnes qui n’ont pas d’emploi actuellement mais qui recherchent activement un emploi, et la population active totale.

Des sources avaient précédemment déclaré que la peur d’être infecté et le mauvais régime de vaccination auraient dissuadé une partie de la main-d’œuvre d’opter pour le travail en mai, provoquant ainsi une baisse du taux d’activité. La situation semble s’améliorer maintenant.

En ce qui concerne les données mensuelles, le taux de chômage en juin est tombé à 9,17 % contre 11,9 % en mai de cette année. Dans un article récent, Vyas a écrit : « Malgré la reprise en juin, les pertes d’emplois par rapport à janvier 2021 étaient de l’ordre de 17 millions. Par rapport à 2019-20, la perte est substantielle de 26 millions. Combler des écarts aussi importants pourrait prendre des mois si la reprise de juin 2021 se maintient. »

À la suite d’un verrouillage panindien, le taux de chômage avait atteint son pic de 23,52 % en avril 2020 avant de redescendre à 21,73 % en mai.