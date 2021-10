Le chômage augmente de 355 000 personnes et laisse le taux de chômage à 16,3 %

28/10/2021 à 18:11 CEST

PE, . / Madrid

Le nombre de personnes occupées a augmenté au troisième trimestre de l’année de 569 600 personnes par rapport au trimestre précédent, qui avait eu le plus grand impact de la pandémie en raison du confinement, ce qui laisse le nombre total de salariés à 19,17 millions, tandis que le nombre de chômeurs a également augmenté de 355 000, jusqu’à 3 722 900, ce qui donne un taux de 16,26 %, le plus élevé depuis le premier trimestre de 2018.

Selon les données de la Enquête sur la population active (EPA) publiée ce mardi par l’Institut national de la statistique (INE), il s’agit de la plus forte hausse trimestrielle de l’emploi de la série historique, qui a débuté en 1976, et consiste à récupérer environ la moitié des emplois perdus au trimestre précédent.

L’INE rappelle également que concerné par un Dossier Règlement du Travail Temporaire (ERTE) sont considérés comme occupés dans la méthodologie EPA. Les personnes concernées par la réglementation du travail ou les arrêts partiels ce trimestre ont totalisé 514 700 contre 3,4 millions le précédent.

Mais au cours du trimestre d’été, le nombre de chômeurs a également augmenté avec 355 000 de plus à 3 722 900, ce qui montre une taux de 16,26%, le plus élevé depuis le premier trimestre de 2018.

Cette situation, augmentation des actifs occupés mais aussi du chômage, est reflétant l’augmentation du total des actifs -c’est-à-dire ceux qui sont revenus sur le marché soit en tant qu’employés soit au chômage pour chercher un emploi après le confinement- qui ont augmenté de 924 600 personnes, à 22,89 millions.

« La fin du confinement en juin normalise le comportement de la population active, récupère le nombre d’actifs et diminue, par conséquent, le nombre de personnes qui sont hors du marché du travail », explique l’INE.

Dans le comparatif annuel, le marché du travail continue de refléter le dur impact de la pandémie avec 508 500 chômeurs de plus et 697 500 salariés de moins.

Pour en revenir aux données sur les professions, l’emploi privé a augmenté ce trimestre de 458 500 personnes, s’établissant à 15 839 800, tandis que l’emploi public a augmenté de 111 200, à 3 337 100.

Par secteurs, l’emploi a progressé en été dans les services (476 300 personnes de plus), la construction (80 300) et dans l’industrie (45 400) alors qu’il a baissé dans l’agriculture avec 32 300 de moins.

Concernant le chômage, le chômage a augmenté ce trimestre dans l’agriculture (39 700 chômeurs de plus) et dans les services (21 300), alors qu’il a diminué dans l’industrie et le bâtiment.

Par régions, les plus fortes augmentations de l’emploi ce trimestre se sont produites en Catalogne, dans la Communauté valencienne et en Andalousie ; tandis que les plus fortes augmentations du chômage ont été enregistrées à Madrid et en Catalogne.

L’EPA reflète également que 10,30 % des personnes occupées (1 975 100) travaillaient depuis leur propre domicile plus de la moitié des jours, contre 16,20 % observés au deuxième trimestre.

23 900 ménages de plus avec tous leurs membres au chômage

Les ménages qui ont tous leurs membres actifs au chômage ont augmenté de 23 900 au troisième trimestre, pour un total de 1 172 700, dont 308.800 sont des entreprises individuelles, selon les données de l’Enquête sur les forces de travail (EPA) publiées ce mardi par l’INE.

Au contraire, le nombre de ménages dans lesquels tous ses membres actifs sont employés il a diminué de 54 300 à 10 330 800, dont 2 002 500 entreprises individuelles.

En comparaison annuelle, le nombre de ménages dont tous les actifs sont au chômage a augmenté de 162 800, tandis que ceux dont tous leurs actifs sont employés a diminué de 376 600.

Le nombre de ménages a augmenté de 15 000 au troisième trimestre, pour atteindre un total de 18 799 400 (4 914 000 ménages d’une personne).