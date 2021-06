Le chômage baisse plus que prévu en mai, le nombre d’emplois créés est inférieur aux prévisions ⋆ 10z viral

Le rapport sur l’emploi de mai montre une augmentation de 559 000 emplois après une performance décevante en avril qui a montré une création de 266 000 emplois plus faible que prévu.

Au début de la matinée, les économistes s’attendaient à voir environ 675 000 emplois créés en mai et une baisse du taux de chômage de 6,1% à 5,9%. C’est après que les chiffres d’avril soient tombés bien en deçà du million d’emplois qui devaient être ajoutés.

Vendredi matin, le Bureau of Labor Statistics a publié son rapport sur la situation de l’emploi en mai, qui montrait un total de 576 000 emplois, révisions à la hausse comprises, et 559 000 pour le mois, mais le taux de chômage a chuté de 0,3%, légèrement supérieur aux attentes :

Le nombre total d’emplois salariés non agricoles a augmenté de 559 000 en mai et le taux de chômage a diminué de 0,3 point de pourcentage à 5,8%, a rapporté aujourd’hui le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Des gains d’emplois notables ont eu lieu dans les loisirs et l’hôtellerie, dans l’enseignement public et privé, et dans les soins de santé et l’assistance sociale.

…

En mai, le taux de chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage à 5,8 %, et le nombre de chômeurs a diminué de 496 000 à 9,3 millions. Ces mesures sont considérablement en baisse par rapport à leurs récents sommets d’avril 2020, mais restent bien au-dessus de leurs niveaux d’avant la pandémie de coronavirus (COVID-19) (3,5% et 5,7 millions, respectivement, en février 2020).

…

La variation de l’emploi salarié non agricole total pour mars a été révisée à la hausse de 15 000, de +770 000 à +785 000, et la variation pour avril a été révisée à la hausse de 12 000, de +266 000 à +278 000. Avec ces révisions, l’emploi en mars et avril combinés est supérieur de 27 000 à celui indiqué précédemment.