Le chômage chute à 7,2% dans la zone euro et à 6,5% dans l’UE en novembre

01/10/2022

Act à 11:54 CET

.

Le taux de chômage dans la zone euro a baissé d’un dixième en novembre par rapport à octobre, jusqu’à 7,2%, tandis que dans l’ensemble de l’Union européenne (UE) la baisse mensuelle a été de deux dixièmes, en baisse à 6,5%, selon les données publiées aujourd’hui par l’Office statistique communautaire d’Eurostat.

Espagne réenregistré le taux de chômage le plus élevé des vingt-sept alors qu’il s’élevait à 14,1 % en novembre, soit trois dixièmes de moins que le mois précédent.

Par rapport à novembre 2020, le taux de chômage avait été de 8,1% dans le domaine de la monnaie unique et de 7,4% dans l’ensemble de l’Union, ce qui représente un diminution annuelle de neuf dixièmes dans les deux cas.

En Espagne, l’amélioration était de 2,1 points, contre 16,2 % des chômeurs inscrits un an plus tôt.

Au total, Eurostat estime que le nombre de personnes sans emploi dans l’UE a diminué de 247 000 millions d’octobre à novembre, pour atteindre 13,98 millions de chômeurs.

L’Espagne, avec le taux de chômage le plus élevé

Par pays, les taux de chômage les plus élevés ont été observés, en plus de l’Espagne (14,1%), en Grèce (13,4%), en Italie (9,2%), en Suède (8,4%), en France (7,5%) et en Lettonie (7,3 %).

Au contraire, les États avec le pourcentage le plus faible de personnes sans travail étaient la République tchèque (2,2%), les Pays-Bas (2,7%), la Pologne (3%), l’Allemagne (3,2%), Malte (3,5%) et Hongrie (3,8%).

Compris entre les jeunes de moins de 25 ans, le chômage a également diminué en novembre par rapport à octobre de trois dixièmes dans la zone euro, à 15,5%, et de deux dixièmes dans l’ensemble de l’UE, à 15,4%.

Malgré l’amélioration, les taux de chômage chez les jeunes sont deux fois supérieurs à ceux de la population générale, une tendance observée dans tous les États.

La Grèce, avec 39,1%, a le taux de chômage des jeunes le plus élevé de l’UE, suivie de l’Espagne, avec 29,2% (un point de moins qu’en octobre), l’Italie (28%), la Suède (24,6%) et le Portugal (22%).

Le chômage est également en moyenne plus élevé chez les femmes que chez les hommes : le taux s’élevait à 7,5% dans la zone euro et à 6,8% dans l’UE, tandis que le chômage masculin était respectivement de 6,9% et 6,3%.