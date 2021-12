Le chômage chute de 74 000 personnes et est à son plus bas niveau depuis 2008

12/02/2021

Act à 10h18 CET

Gabriel Ubieto

Novembre a été un mois record pour le marché du travail espagnol, qui subit, pour le moment, les turbulences de la flambée de l’inflation. Les chômage il a baissé de 74 381 personnes, portant le nombre total de chômeurs à 3,18 millions de personnes ; inférieur aux niveaux d’avant COVID et à son niveau le plus bas depuis 2008. Ceci est le résultat de la relance de l’emploi, Quoi Il a encore grandi en novembre pour le troisième mois consécutif et a ajouté 61 768 nouveaux employés, son meilleur record depuis 2000. L’Espagne travaille depuis quelques mois sur le lieu de travail dans lequel elle a enchaîné des nombres records, avec un marché du travail qui, en 2021, s’est réduit. les travailleurs touchés pour erte au minimum, avec un total de 116 584 employés suspendus au dernier jour du mois.

Ni l’escalade de l’inflation, ni la pénurie d’approvisionnement, ni la nouvelle variable covid ne freinent, pour le moment, l’essor généralisé du marché du travail. Novembre a cassé les statistiques cette année. C’est généralement un mauvais mois pour l’emploi, avec la campagne de Noël encore dans un mois, les embauches de start-up déjà effectuées et l’afflux de l’été épuisé. Ce n’est que dans trois sur 10 novembre qu’il y a eu une augmentation du nombre de personnes occupées par rapport au mois précédent. Cette année, le nombre total de personnes employées a augmenté et atteint 19,75 millions de personnes. Si les personnes touchées par l’erte étaient soustraites de celles-ci, le nombre de travailleurs actifs continuerait d’être plus élevé qu’avant le covid et avant le déclenchement de la crise immobilière et financière à partir de 2008.

Les secteurs qui tirent le plus d’emplois cette année sont construction -avec de larges perspectives de croissance grâce à la poussée des fonds européens- et ceux qui ont le plus souffert l’année précédente en raison des restrictions. Les travaux, rénovations et autres activités de construction ont augmenté le taux d’occupation au cours de l’année dernière de 4,7%, avec quelque 15 000 employés de plus dans ce secteur qu’avant le covid. Et des guildes comme celle du hostellerie vagues activités artistiques ou récréatives, qui a connu une année 2020 morne, cumule des hausses interannuelles de 16,7 % et 14,5 %, respectivement ; ajoutant entre les deux plus de 200 000 nouveaux employés. Le seul secteur qui a perdu des emplois au cours de la dernière année est celui de la financier, plongé dans un processus transversal de restructuration et avec vous êtes nombreux dans pratiquement toutes les entités bancaires de référence.

Cette attraction vers l’emploi se traduit – elle n’a pas toujours cette relation directe – par une baisse vertigineuse du chômage. Le chômage accumule neuf mois consécutifs de baisse, une séquence d’une durée sans précédent qui a réussi à soustraire 781 666 personnes des files d’attente SEPE depuis janvier. Ce mois de novembre, la forte baisse du chômage, dans un mois qui tend à voir plus de hausses que de baisses, a permis de briser une double barrière. Le plus immédiat est que pour la première fois en Espagne, il y a moins de chômeurs qu’avant la déclaration de la pandémie, soit 15 497 de moins qu’avant novembre 2019. Et la conséquence en est que le chômage est tombé à son plus bas niveau depuis le Grande récession.