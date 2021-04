Le chômage en Inde urbaine grimpe à 10,72%: CMIE

La mesure du chômage moyenne mobile sur 30 jours de CMIE, qui est tirée d’un échantillon assez large, indique que le chômage qui était de 7% le 11 avril est passé à 7,4%, une hausse assez rapide en peu de temps.

Le taux de chômage en Inde urbaine est à la hausse depuis le début du mois en cours. De 7,21% le 4 avril, il est passé à 9,81% pour la semaine terminée le 11 avril et à 10,72% pour la semaine terminée le 18 avril, selon les dernières données de la CMIE.

Cela reflète un déplacement du fardeau des pertes d’emplois vers l’Inde urbaine, inversant la tendance de l’Inde rurale qui supporte largement le poids de la pression sur l’emploi induite par Covid.

Le taux de chômage global a légèrement baissé à 8,4% pour la semaine terminée le 18 avril, contre 8,58% il y a une semaine. Le taux de chômage rural, en hausse pendant tout le mois de mars – de 5,86% le 7 mars, il est passé à 6,17% le 14 mars, 6,41% le 21 mars et 8,58% le 4 avril – est tombé à 8 % le 11 avril et ensuite 7,31% le 18 avril.

Mahesh Vyas, directeur général et PDG de CMIE, a récemment déclaré à FE que six millions des 10 millions d’emplois salariés perdus en raison de la pandémie – niveau de mars par rapport à la moyenne de 2019-20 – provenaient du secteur rural.

Les travailleurs du secteur rural ont été touchés parce que les MPME et d’autres unités industrielles sont en difficulté, avait-il dit. En l’absence d’opportunités dans les entreprises et les petits établissements, il y a eu un déplacement de la main-d’œuvre vers l’espace agricole, créant un peu de chômage déguisé, a-t-il noté.

Le taux de chômage a atteint son sommet pour la semaine terminée le 3 mai 2020 à 27,11%.

La pression exercée sur l’Inde urbaine s’intensifie maintenant, a déclaré Vyas, ajoutant que «nous pourrions voir davantage de moyens de subsistance perdus à mesure que les États imposent davantage de restrictions». La moitié des usines du Maharashtra sont soit fermées, soit sur le point de fermer. Delhi a décidé lundi d’imposer un verrouillage d’une semaine à compter du 19 avril au soir. D’autres centres urbains pourraient également annoncer prochainement de telles restrictions.

La mesure du chômage moyenne mobile sur 30 jours de CMIE, qui est tirée d’un échantillon assez large, indique que le chômage qui était de 7% le 11 avril est passé à 7,4%, une hausse assez rapide en peu de temps.

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.