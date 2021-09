Le chômage et Covid-19 restent les plus grandes inquiétudes de l’Inde urbaine, selon une nouvelle enquête

in

Le chômage urbain était de 9,78% en août, contre 8,3% en juillet. (Déposer)

Le chômage est devenu la plus grande préoccupation des Indiens des villes alors même que les craintes concernant Covid-19 s’estompent légèrement, selon une nouvelle enquête.

Selon l’enquête mensuelle What Worries the World d’Ipsos, le chômage est lié au coronavirus comme principale source d’inquiétude pour les Indiens urbains à 42% chacun. Cependant, l’inquiétude concernant le chômage a bondi de 2 points de pourcentage par rapport à l’enquête précédente, tandis que la peur du coronavirus a connu une baisse de 5 points de pourcentage.

Discutant des résultats de l’enquête, le PDG d’Ipsos India, Amit Adarkar, a déclaré que les restrictions de verrouillage induites par Covid en 2020 avaient considérablement touché le marché du travail. Aujourd’hui, malgré la réouverture prudente de l’économie, les niveaux d’inquiétude concernant l’emploi n’ont toujours pas diminué, enregistrant plutôt une augmentation marginale.

Adarkar a déclaré que la demande dépassait de loin l’offre, tandis que bon nombre de ceux qui ont perdu leur emploi pendant le verrouillage induit par la pandémie avaient encore du mal à trouver une place.

Il a ajouté que Covid-19 était également loin d’être terminé et a déclaré qu’il s’agissait d’un scénario de cause à effet.

Le dernier rapport d’enquête du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE) publié en septembre a révélé que plus de 1,5 million de personnes travaillant à la fois dans les secteurs informel et formel ont perdu leur emploi en août.

Le CMIE a indiqué que le taux de chômage national a bondi à 8,32 % en août contre 6,95 % en juillet. Le chômage urbain était de 9,78% en août, contre 8,3% en juillet. Il était de 10,07 % en juin et de 14,73 % en mai. Avant la deuxième vague de Covid-19 qui a frappé l’Inde en mars, le chômage urbain était de 7,27%.

Malgré l’inquiétude des Indiens des villes concernant la diminution du coronavirus par rapport à l’enquête précédente, le scepticisme demeure face à la menace d’une troisième vague d’infections, en particulier avec la prochaine saison des festivals. La deuxième vague de Covid-19 en mars-avril a gravement affecté la santé et les économies de la plupart des Indiens, car la plupart des régions du pays ont subi des blocages localisés.

Bien que le nombre de cas actifs en Inde s’élève actuellement à 2,77 lakh et que la couverture vaccinale gagne également du terrain, le nombre élevé de cas au Kerala et dans la région du nord-est reste préoccupant. Les experts en soins de santé ont déjà lancé un avertissement contre la complaisance au milieu des affirmations selon lesquelles Covid-19 avait atteint le stade endémique en Inde et ont préconisé le maintien de l’utilisation de masques.

