Le chômage grimpe à 10,72% au milieu de la pandémie de COVID-19; la mise à niveau numérique peut aider à relancer le marché du travail

Tout en supportant le plus de pertes d’emplois, il y a une lueur d’espoir, à laquelle la société doit prêter attention et tirer parti

Par Saurabh Adeeb

Les vies et les moyens de subsistance ont été améliorés pendant la pandémie. L’Inde urbaine a subi la pression de l’augmentation rapide du chômage induit par les covides, qui a grimpé à 10,72% en avril 2021 (CMIE), avec des chiffres en augmentation abyssale de semaine en semaine avec la deuxième vague de la pandémie.

Tout en supportant le plus de pertes d’emplois, il y a une lueur d’espoir, à laquelle la société doit prêter attention et tirer parti. Un effet de Covid a été l’adoption accélérée du numérique: plus de 500 millions de personnes en Inde, des échelons inférieurs de la pyramide socio-économique, auront acquis de nouveaux ensembles de compétences numériques d’ici 2022 (ONI). Cela représente un demi-milliard de nouvelles opportunités de compétences numériques et d’entrée dans l’économie basée sur les compétences.

Une partie importante de cette population sera dans la tranche d’âge de 18 à 34 ans – la jeune main-d’œuvre émergente de l’Inde qui sera des acteurs clés dans la refonte du bien-être social et économique du pays. Alors que la fracture numérique s’est élargie d’une part, exacerbée par la crise financière, les populations plus jeunes ont fait preuve d’une réponse adaptative, avec une adoption des compétences numériques.

En ces temps critiques, avec l’augmentation forcée de l’adoption du numérique, nous commençons à assister à un potentiel croissant pour les jeunes défavorisés d’acquérir des compétences qui leur permettront d’entrer dans le secteur des services ambitieux, y compris des emplois dans le service à la clientèle, la vente au détail, le BPO, la restauration. et les ventes. Alors que de plus en plus de services sont en ligne, les étudiants qui sont sur le point d’entrer sur le marché du travail ainsi que les travailleurs des magasins de détail, des établissements d’enseignement, des emplois de bureau – acquièrent de nouvelles compétences pour faire face au virus et s’intégrer dans l’économie numérique propulsée par Covid.

Ce confort avec le support numérique, associé à l’accessibilité de smartphones à bas prix et à des débits de données bon marché en Inde, crée une opportunité unique pour les jeunes d’accéder à des programmes de formation en ligne de haute qualité qui peuvent non seulement augmenter l’employabilité et offrir une opportunité aux chômeurs ou sous-employés. les jeunes (un énorme 47% de la population active) pour assurer leurs moyens de subsistance, mais aussi aider à briser l’inertie économique dans le plus grand groupe démographique de jeunes au monde, le convertissant en un dividende important. Ce sera un aspect central de notre politique de réinitialisation économique postérieure à un marché du travail plus inclusif et fondé sur les compétences.

Les industries recherchent de nouveaux ensembles de compétences

Le manque de compétences du 21e siècle fait qu’il est particulièrement difficile pour les demandeurs d’emploi de décrocher des emplois bien rémunérés et souhaitables. Les candidats issus de milieux défavorisés, en particulier des villes de niveau 2 et 3, ont du mal à trouver des emplois convenables, malgré des diplômes de base et des antécédents universitaires. Un million de jeunes Indiens rejoignent le marché du travail chaque mois, mais moins de la moitié d’entre eux ont un emploi convenable, souvent en raison d’un manque de compétences en matière d’employabilité – compétences en communication, anglais parlé, compétences de vie, littératie financière, ressources et réseaux de planification de carrière, etc. – qui les rendent «prêts pour l’emploi». Il y a un écart entre ce dont l’industrie a besoin au-delà des compétences techniques et la couche d’ensembles de compétences raffinées qui doivent être acquises par le vivier de talents de l’Inde. Pour combler cet écart, l’accent mis sur les compétences du XXIe siècle et l’employabilité des candidats à la formation professionnelle a besoin d’une augmentation délibérée. L’accent mis sur le développement des aptitudes et des compétences générales est important pour garantir un emploi, mais est souvent négligé dans le système de tutorat conventionnel. Ce problème apparemment simple a maintenu les jeunes travailleurs indiens attachés à des moyens de subsistance précaires, et y remédier de manière décisive peut non seulement améliorer considérablement leurs perspectives, mais également ajouter rapidement 2% au PIB de l’Inde (BCG).

Selon un rapport NASSCOM, d’avril 2020 à avril 2021, 74% des organisations de développement des compétences sont passées avec succès aux modèles en ligne.

NSDC, Smile Foundation, ‘Future Perfect’ par The / Nudge Center for Skill Development and Entrepreneurship, etc. sont tous des programmes en cours d’exécution qui témoignent des nouvelles opportunités offertes sur le marché du travail grâce à la mise à niveau numérique, qui a également été présentée comme un domaine clé pour la croissance de l’emploi par l’UNESCO et le PNUD. Ces programmes peuvent également aider à surmonter les barrières géographiques et liées au sexe dans le pays en ce qui concerne les opportunités d’apprentissage et d’emploi, en améliorant l’accès à la formation professionnelle ainsi qu’aux placements et au maintien dans l’emploi.

En plus d’augmenter leur confiance en anglais, les candidats doivent être formés et encadrés en communication assertive, aptitude à la résolution de problèmes, à la construction de l’étiquette, à l’adaptabilité, à la pensée critique, aux compétences numériques et aux qualités de leadership. Une telle formation aide non seulement le candidat à traverser les processus d’entretien et à obtenir un emploi, mais également à conserver son emploi et à se construire une trajectoire de carrière, créant une mobilité de carrière horizontale et verticale, permettant une croissance ultérieure et un mouvement socio-économique ascendant. L’aide au placement et le soutien en cours d’emploi sont également essentiels à ce stade.

Divers rapports de la FICCI, Nasscom et EY suggèrent que d’ici 2022, 9% des Indiens occuperaient des emplois qui n’existent pas encore, et plus de 37% de la main-d’œuvre serait déplacée vers des opportunités qui exigent un changement radical des compétences. Au fur et à mesure que plusieurs nouvelles opportunités apparaissent, de nombreux emplois anciens seraient également perdus dans la mécanisation et la numérisation du travail d’aujourd’hui. On prévoit que d’ici 2022, 133 millions d’emplois dans de nouveaux rôles pourront émerger, ce qui pourra absorber 54% des employés (WEF). Une requalification conditionnée pour ces rôles doit être effectuée correctement. Par conséquent, il est impératif d’accroître l’accessibilité de la formation professionnelle à l’employabilité aux plus grandes sections de la société.

Accepter le changement

La demande de compétences «prêtes à l’emploi» en Inde devrait augmenter jusqu’à vingt fois d’ici 2024 (Nasscom). Cela ouvre d’immenses possibilités pour la population jeune et défavorisée de l’Inde de saisir cette opportunité. Ces statistiques indiquent un avenir radieux et les fissures des compétences peuvent être facilement couvertes par un mélange de connaissances professionnelles, de compétences de vie et de compétences générales du 21e siècle. Alors que les jeunes diplômés entrent sur le marché du travail à des moments difficiles, de simples diplômes conventionnels ne suffisent pas, car les entreprises se tournent de plus en plus vers une embauche plus axée sur les compétences que l’embauche basée sur un diplôme.

Il est souvent prouvé que le personnel qualifié doté d’un calibre d’autogestion fait preuve d’une efficacité, d’une résilience et d’une tolérance plus élevées, tout en maintenant une demande plus élevée. Alors que de plus en plus d’entreprises automatisent les systèmes, ce qui nécessite une orientation accrue vers les services de la part de la main-d’œuvre émergente, la culture de travail, les traits de personnalité et les compétences générales font partie de la liste des exigences essentielles. Par conséquent, ce dont nous avons besoin pour le moment, c’est de renforcer la résilience de la main-d’œuvre possédant les bonnes compétences et de collaborer davantage avec les organisations pour soutenir les recrutements basés sur les compétences.

Alors que des millions d’emplois sont perdus, il est important que les efforts combinés du gouvernement, des instituts de compétences et des organisations d’embauche de réorienter la main-d’œuvre et de leur fournir ces ensembles de compétences supplémentaires à l’épreuve du temps dont les industries ont besoin, offrant de meilleures opportunités et emplois. Alors que quelques organisations privées se sont engagées à aider à améliorer les compétences de la population jeune en offrant des programmes de compétences générales gratuits ou à bas prix, il est impératif que le gouvernement mène un discours appelant à la nécessité de mettre davantage l’accent sur les compétences d’employabilité. qui peuvent facilement être diffusées auprès des masses par le biais des supports numériques, afin que toutes les parties prenantes puissent s’associer plus fermement pour soutenir les défavorisés, les déplacés et les défavorisés et les préparer davantage pour l’avenir. Ce n’est qu’alors que nous pourrons nous assurer qu’ils ne seront pas laissés pour compte dans le parcours de relèvement, de reconstruction et de développement de l’Inde.

(Saurabh Adeeb est directeur principal, The / Nudge Center for Skill Development and Entrepreneurship. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.