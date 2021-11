Le chômage urbain au plus haut depuis 11 semaines

Selon le CMIE, le taux de chômage, en moyenne mobile sur 30 jours, était de 7,1% pour le pays, 8,2% dans ses zones urbaines et 6,6% dans les zones rurales.

Le taux de chômage urbain a atteint son plus haut de 11 semaines de 8,75 % au cours de la semaine terminée le 28 novembre. Le taux de chômage dans les villes et les villages était de 8,14 % la semaine précédente et de 9,2 % pour la semaine terminée le 12 septembre, le plus haut niveau de ces dernières fois.

Le pic du chômage urbain, cependant, n’a pas conduit à une augmentation du taux de chômage global du pays, qui est en fait tombé à 6,95% pour la semaine terminée le 28 novembre, contre 7,39 % une semaine plus tôt et 7,35 % pour la semaine terminée le 12 septembre, selon le Centre de suivi de l’économie indienne (CMIE).

Ceci est principalement dû à une baisse de 93 points de base du taux de chômage rural à 6,11 % pour la semaine du 28 novembre contre 7,04 % une semaine plus tôt et 6,51 % pour la semaine terminée le 12 septembre.

«Le chômage urbain est resté élevé au cours des trois dernières semaines et a augmenté en novembre 2021. Simultanément, le taux d’emploi diminuait bien qu’il y ait eu une certaine reprise au cours des deux dernières semaines. Les emplois pourraient avoir diminué dans les zones urbaines de l’Inde en novembre », a déclaré à FE le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas.

Le taux de chômage urbain a commencé à baisser après la semaine terminée le 12 septembre, aidé par une demande accrue de main-d’œuvre pendant la saison des festivals ; mais a recommencé à augmenter pour osciller à plus de 8 % à partir de la deuxième semaine de novembre.

Selon le CMIE, le taux de chômage, en moyenne mobile sur 30 jours, était de 7,1% pour le pays, 8,2% dans ses zones urbaines et 6,6% dans les zones rurales.

Le taux de chômage mensuel du pays était de 7,75 % en octobre, contre 6,86 % en septembre. En septembre, le taux de chômage urbain (8,62 %) était supérieur à celui des zones rurales (6,06 %) et inversement en octobre. Le taux urbain pour le mois d’octobre était de 7,38 % contre 7,91 % en milieu rural.