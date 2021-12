Le chômage urbain pire que le niveau d’avant la pandémie en janvier-mars, n’a peut-être pas baissé depuis

Le taux de chômage parmi les jeunes urbains de la tranche d’âge 15-29 ans est passé à 19,2 % et 21,1 % respectivement au cours des périodes de pré-confinement d’octobre-décembre 2019 et de janvier-mars 2021 respectivement.

Le taux de chômage dans l’Inde urbaine était de 9,4% au cours du trimestre de janvier à mars 2021, supérieur à 9,1% au trimestre de l’année précédente, qui a immédiatement précédé la période où la première vague de Covid a frappé le pays.

Les derniers résultats disponibles de l’enquête trimestrielle sur la population active (PLFS), menée par le ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MoSPI), ont également montré que 23 % des jeunes urbains de la tranche d’âge 15-29 ans sont restés au chômage en janvier- Période de mars de l’année en cours, contre 21,1% au trimestre de l’année précédente.

Depuis lors, la situation ne doit pas s’être beaucoup améliorée non plus ; en fait, la deuxième vague de Covid a peut-être même aggravé la situation.

Alors que les résultats du PLFS trimestriel présentent un décalage, selon le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), qui fournit des informations plus fréquentes sur le scénario de l’emploi, le taux de chômage urbain a atteint son sommet de 8,75% sur 11 semaines au cours de la semaine terminée en novembre. 28. Le taux dans les villes était de 8,14 % la semaine précédente et de 9,2 % pour la semaine se terminant le 12 septembre, le niveau le plus élevé de ces derniers temps.

Selon les critères PLFS, le statut d’activité d’une personne est déterminé sur la base de la période de référence des sept derniers jours précédant la date de l’enquête, comme son statut hebdomadaire actuel (CWS). Le taux de chômage est défini comme le pourcentage de personnes sans emploi dans la population active.

Le taux de participation au marché du travail, qui est défini comme le pourcentage de la population active pour tous les groupes d’âge, est resté stable pendant la période janvier-mars de l’année en cours à 37,5 %, comme pour la période correspondante de l’année dernière.

L’ancien professeur de la JNU, Santosh Mehrotra, a déclaré : « Ceux qui ont une nouvelle éducation secondaire/secondaire supérieure ou des diplômés ont toujours du mal à trouver un emploi en raison d’une expérience insuffisante ou inexistante. Le chômage des jeunes avait triplé entre 2012 et 2019. À moins que ces personnes ne reçoivent une formation appropriée dès le niveau scolaire, l’Inde manquera toujours leurs services et le légendaire dividende démographique sera insuffisant.

Selon le dernier rapport trimestriel du PLFS, les femmes urbaines du groupe d’âge 15-29 ans souffrent plus que leurs homologues masculins. Si près d’une femme urbaine sur quatre du groupe d’âge ci-dessus dans la population active est restée au chômage au cours de la période octobre-décembre 2019, près de 30% de ces personnes étaient sans emploi au cours du trimestre janvier-mars de l’année en cours. « C’est une réalité inquiétante que les femmes ont toujours du mal à trouver un emploi, que ce soit pendant la pandémie ou en temps normal. Même lorsqu’une reprise (du marché du travail) se produit, elle profite plus aux hommes qu’aux femmes. La faible participation au travail des femmes est un problème permanent dans le pays », a déclaré Rituparna Chakraborty, cofondatrice et vice-présidente exécutive de Teamlease Services.

Le PLFS trimestriel, désormais limité aux zones urbaines, est différent du rapport annuel PLFS. La PLFS annuelle couvre à la fois les zones urbaines et rurales et donne des estimations des indicateurs de la main-d’œuvre à la fois selon la méthode CWS et la méthode du statut habituel (US). La méthode américaine n’enregistre comme chômeurs que les personnes qui n’avaient pas eu de travail rémunéré pendant une période importante au cours des 365 jours précédant la date de l’enquête et qui cherchaient ou étaient disponibles pour travailler.