le Christ Athlétique reçoit le Navalcarnero

02/10/2021 à 17:14 CEST

Les Christ athlétique reçoit ce dimanche à 0h00 la visite du Navalcarnero dans le Municipale Nouvelle Balastera lors de son cinquième duel dans la Deuxième RFEF.

Les Christ athlétique arrive à la cinquième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui CD Móstoles dans le match précédent par un résultat de 2-1. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec quatre buts en faveur et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Navalcarnero ne pouvait pas gagner à Union Adarve lors de son dernier match (3-0), il cherchera donc la victoire contre le Christ athlétique pour tracer le cap du championnat. Avant ce match, le Navalcarnero il avait gagné dans deux des quatre matchs disputés dans la deuxième RFEF cette saison et a un bilan de quatre buts marqués contre six buts encaissés.

Prêtant attention à la performance de l’équipe à domicile, le Christ athlétique il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Navalcarnero a un bilan de deux défaites en deux matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Christ athlétique si vous voulez améliorer ces chiffres.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on constate que les visiteurs ont un avantage de deux points par rapport au Christ athlétique. Les locaux, avant ce match, sont à la douzième place avec quatre points au classement. Pour sa part, Navalcarnero il compte six points et se classe neuvième dans la compétition.