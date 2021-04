Le christianisme en Amérique décline-t-il grâce à l’assholery républicain? ⋆ 10z viral

Vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que l’éruption de factures dans les États limitant l’accès à l’avortement ou visant à refuser des soins et des services aux LGBTQ pour savoir que le christianisme a une forte influence sur la politique américaine. Mais cette influence est démesurée par rapport au pourcentage réel de personnes qui vont à l’église. Depuis des décennies, ce nombre est en baisse, et cela se produit en partie à cause du nationalisme chrétien, selon certains chercheurs.

Dans un nouveau sondage, Gallup a constaté que pour la première fois depuis qu’ils ont commencé à demander, une minorité d’Américains déclarent être allés à l’église, mais peut-être plus intéressant encore, ce nombre vient après 20 ans de baisse de la fréquentation de l’église. Depuis les années 1930, environ 70 à 75% des Américains ont déclaré à Gallup qu’ils fréquentaient une église, une synagogue ou une mosquée, mais depuis 2000, ce nombre a chuté et, selon le dernier rapport, il est de 47%.

Gallup identifie où ces pertes se produisent: principalement parmi les milléniaux et les libéraux, mais cela ne signifie pas que les Américains plus âgés, les indépendants et les conservateurs ne se détournent pas non plus des églises, c’est juste un taux inférieur. Dans l’ensemble, il y a eu un changement majeur de la religion organisée en Amérique – mais la question est de savoir pourquoi.

S’adressant à The Guardian, plusieurs experts ont proposé une explication simple: le mariage de raison entre le mouvement conservateur et la droite évangélique qui a fait du parti républicain un phare du nationalisme religieux, de l’homophobie, de la transphobie, de la misogynie et de la suprématie blanche désactivation pour les gens.

Les Américains se détournent des églises à cause d’une «réaction allergique à la droite religieuse», déclare David Campbell, professeur au département de science politique de Notre-Dame et co-auteur de American Grace: How Religion Divides and Unites Us. «De nombreux Américains – en particulier les jeunes – considèrent la religion comme liée au conservatisme politique, et au parti républicain en particulier.»

Je suis en désaccord avec Campbell utilisant le terme «religion» alors que ce qu’il veut vraiment dire, c’est le christianisme et son enchevêtrement avec la politique américaine, mais son point dans l’ensemble est fort. Ce déclin a vraiment pris son envol en 2000, et qu’est-ce qui a commencé à se passer ensuite? L’élection de George W. Bush «né de nouveau» et de nouvelles guerres culturelles entre la droite religieuse et le reste de l’Amérique. Les églises sont devenues très bruyantes et très terribles à propos de la haine des homosexuels et des femmes et de la peur des personnes d’autres origines religieuses et en général en poussant l’idée que l’Amérique était une nation chrétienne.

Mais malgré ce que dit la droite, l’Amérique est un pays laïc, du moins en termes de lois (ou du moins c’est censé l’être), et même si le parti républicain est allé plus loin dans les profondeurs de l’ère de Trump. C’est un parti défini par l’extrémisme, non par des principes, et cet extrémisme fait que les gens quittent les églises qui le soutiennent.

L’emprise de l’extrémisme évangélique à droite, et la façon dont tout le christianisme a l’air mauvais, ne semblent pas changer. «Je ne vois aucun signe que la droite religieuse, et le nationalisme chrétien, s’estompent», a déclaré Campbell au Guardian. « Ce qui suggère à son tour que la réaction allergique continuera d’être observée – et donc de plus en plus d’Américains se détourneront de la religion », a-t-il déclaré. Mais encore une fois, quand il dit religion, il veut dire une religion spécifique.

Les Américains deviennent globalement moins religieux, selon Gallup. En 2000, 59% des Américains ont déclaré que la religion était très importante dans leur vie, et en 2020, c’est à 48%. Également en 2000, 8% des personnes interrogées ont déclaré que leur religion était «aucune» et maintenant cela atteint 22%. Cette tendance provient principalement de la génération Y.

Mais si vous plongez dans les chiffres qui causent le plus d’inquiétude ici, ils ne sont pas non plus aussi mauvais qu’une baisse de 70% à 47% du nombre de membres de l’église. Oui, c’est une grosse baisse, mais en 2000, seulement 44% ont dit qu’ils étaient allés à l’église au cours des 7 derniers jours et seulement 32% ont dit qu’ils y allaient chaque semaine. Maintenant, ces chiffres sont respectivement de 24% et 30%. Une baisse certes, mais une moindre.

Donc, oui, le christianisme religieux est en difficulté, et c’est probablement en partie grâce à ceux qui pensent qu’ils peuvent cracher de la haine et des ordures et prétendent qu’ils parlent pour Dieu. Mais peut-être, je ne sais pas, si ces chrétiens commençaient à se concentrer sur tout ce que Jésus a dit à propos de la gentillesse et de l’aide aux pauvres, aux malades et aux déplacés, pourraient-ils réhabiliter leur image? Vous pourriez même aller avec l’ensemble de ce que ferait Jésus parce que la réponse est qu’il aiderait les gens et les accepterait. Je veux dire, le christianisme a foiré cette partie depuis 2000 ans, mais ça vaut le coup?

(via The Guardian, image: films Lionsgate)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et pêche à la traîne.

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]