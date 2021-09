Le Chromebook Duet de Lenovo de l’année dernière a aiguisé mon appétit pour le nouveau Duet 5

Cette semaine, Lenovo a annoncé plusieurs nouveaux produits dans le cadre de son événement Lenovo Tech World, notamment de nouveaux écouteurs sans fil et quelques nouvelles tablettes passionnantes. L’une de ces nouvelles tablettes est la Tab P12 Pro, une tablette Android conçue pour fonctionner également comme deuxième écran avec les ordinateurs Windows. L’autre tablette (et celle à laquelle je tiens vraiment) est le successeur du populaire Chromebook Duet de l’année dernière, le Chromebook Duet 5.

À 13,3 pouces, le nouveau Duet 5 est nettement plus grand que le dernier Duet, alors pourquoi s’appelle-t-il Duet 5 au lieu, je ne sais pas, du Duet 13 ou du Duet 2nd Gen ? C’est une bonne question, et je suis ravi que vous la posiez ! Nous ne savons pas si Lenovo appelle cette version le Duet 5 en hommage à son populaire Chromebook Flex 5, qui d’ailleurs, est toujours notre choix comme le meilleur Chromebook pour la plupart des gens. D’un autre côté, cela pourrait tout aussi bien être parce que de nombreux appareils Lenovo de plus de 13 pouces ont un 5 dans leur nom. Quelle que soit la raison, je suis excité pour ça.

En guise de folie ou d’indulgence personnelle, j’ai acheté un Chromebook Duet pour moi-même lors des soldes du Black Friday de l’année dernière, et c’est depuis mon fidèle compagnon de canapé. Je l’aime pour de nombreuses raisons, mais il y a certains domaines où il pourrait être amélioré – des domaines que le nouveau Duet 5 semble aborder.

L’original était génial, mais il ne peut pas tout Duet

Nous n’avons pas besoin de ressasser ce que les tablettes de désordre dans l’écosystème Google ont été historiquement – nous savons tous que la situation a été assez difficile. Google lui-même a semblé abandonner les tablettes Chrome OS après la Pixel Slate, et même les meilleures tablettes Android d’entreprises comme Samsung et Lenovo n’ont pas été en mesure de mettre un frein à la domination de l’iPad.

Et pourtant, il y avait un point positif dans cette catégorie l’année dernière avec le Chromebook Duet original. J’ai mentionné ci-dessus comment j’ai dû en prendre un pour moi-même après avoir tout lu sur l’appareil dans l’excellente critique de mon collègue Ara, et il s’est avéré être mon appareil mobile préféré de toute l’année 2020. Et pour environ 250 $, ça a été un sacré une bonne affaire.

Si vous pouvez vous permettre de faire des folies sur un appareil secondaire ou tertiaire, le Chromebook Duet original est une excellente option.

J’ai la chance d’avoir un “vrai” ordinateur dédié à temps plein sur lequel travailler et ma sélection des meilleurs téléphones Android à utiliser comme pilote quotidien, donc je n’ai pas besoin d’une tablette personnelle comme la Duet, bien que je Je suis vraiment content de l’avoir. C’est idéal pour faire des choses sur tablette, comme regarder des vidéos YouTube, lire mes articles Feedly (ou même des livres Kindle) et envoyer des messages à mes amis sur Telegram ou Google Messages.

J’apprécie également le fait qu’il soit livré avec une housse de protection et un clavier avec un trackpad pour les moments où je veux envoyer un e-mail ou rêver de mes futurs voyages sur VRBO ou Zillow. Mais quand je veux l’utiliser pour mon travail quotidien, il commence à se heurter à des limites qu’il ne peut pas tout à fait dépasser.

Cependant, ce n’est en aucun cas un appareil parfait. Son écran se trouve à cette étape d’interpolation, où certains sites Web ne peuvent pas décider s’il faut afficher une version plus mobile ou une version de bureau écrasée, et son processeur Mediatek Helio P60T a du mal lorsque j’approche 10 onglets ou plus. Du point de vue des ports, n’avoir qu’un seul port USB-C (et pas de prise audio) n’est pas idéal, et les deux haut-parleurs, bien qu’agréables, pourraient être plus forts. De plus, aussi agréable que soit le clavier – et je l’aime bien en fait – il est un peu à l’étroit. Pour ces raisons, j’ai toujours considéré le Duet original comme un appareil plus amusant qu’une machine de productivité.

Adopter une approche juste Duet pour les tablettes Chrome OS

Je ne regrette pas d’avoir acheté le Chromebook Duet d’origine, mais le nouveau Duet 5 m’a définitivement fait envisager de faire de ma petite tablette un grand frère. Lenovo semble avoir répondu à presque toutes les préoccupations de la première itération et construit ce qui pourrait bien être la première tablette Chrome OS à gagner un attrait important auprès des consommateurs.

Pour commencer, le Duet 5 a un écran plus grand et plus utilisable à 13,3 pouces (contre 10,1 sur l’ancien Duet). Il est également livré avec de meilleurs composants internes, y compris la plate-forme de calcul Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2 et jusqu’à 8 Go de RAM, ce qui devrait aider à garder plus d’onglets et d’applications en mémoire et le multitâche – vous savez, les choses de productivité.

Le Duet 5 est livré avec jusqu’à 256 Go de stockage interne, et Lenovo dit qu’il prendra en charge les SSD pour un stockage extensible. De plus, il est équipé de deux ports USB-C, vous pouvez donc le garder branché tout en économisant un port pour les périphériques comme l’audio USB-C, les clés USB ou même un moniteur, et il y a maintenant quatre haut-parleurs pour un même meilleure expérience audio.

Outre ces améliorations de performances internes, les deux nouvelles fonctionnalités qui feront la plus grande différence pour moi sont le clavier plus grand et pleine taille et la batterie beaucoup plus grande. En conséquence, non seulement taper sur le Duet 5 sera plus confortable, mais je pourrai également le faire jusqu’à cinq heures de plus que sur mon Duet actuel. C’est plus d’une demi-journée de travail !

Lenovo vise une fois de plus un point d’équilibre dans ses prix, en proposant le Duet 5 à partir de 430 $, qui, comme le Flex 5, se situe confortablement sous le prix magique de 500 $ qui sépare l’abordable du haut de gamme. Avec le même équilibre entre valeur et utilité que le Pixel 5a de Google, je pense que cela pourrait être le Chromebook à ne pas manquer de 2021.

Je suis curieux de savoir ce que vous pensez du nouveau Lenovo Chromebook Duet 5. Cet appareil vous intéresse-t-il par une tablette Chrome OS ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.