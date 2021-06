Le Chromebook Flip CM5 ASUS alimenté par Ryzen est enfin en vente

Les Chromebooks ne sont pas exactement connus pour leurs qualités de jeu, mais ASUS essaie de changer cela avec le nouveau Chromebook Flip CM5, qui est disponible dès maintenant.

Le Chromebook Flip CM5 faisait partie du trio de Chromebooks annoncés par ASUS au CES 2021 en janvier. Les appareils s’écartaient de la norme en offrant des spécifications puissantes pour les jeux et le travail. Le Chromebook Flip CM5 a été lancé en tant qu’appareil davantage axé sur les jeux, avec les processeurs AMD Ryzen 3 3250C ou Ryzen 5 3500C qui se trouvent également dans le Chromebook Spin 514 d’Acer similaire.

La société vante “la liberté des jeux dans le cloud avec la prise en charge à la fois de Google Stadia et de NVIDIA GeForce NOW”, bien que le fait d’avoir des processeurs puissants n’aura pas vraiment d’importance ici. Cependant, le Chromebook Flip CM5 devrait être assez équipé pour tout ce que vous lui lancez grâce aux graphiques Radeon et pourrait probablement dominer certains des meilleurs Chromebooks du marché.

Le Chromebook Flip CM5 a un design en aluminium élégant avec un grand écran tactile FHD de 15,6 pouces 60 Hz et un support de stylet. Il peut être utilisé dans quelques configurations différentes grâce à la conception de la charnière à 360 degrés. Vous pouvez choisir entre 4 Go et 8 Go de RAM, avec 64 Go ou 128 Go de stockage extensible.

La sélection de ports comprend un port HDMI 1.4 avec prise en charge des écrans 4K externes et trois ports USB 3.2 Gen 2 ; deux Type-C et un Type-A. Il y a aussi un lecteur de carte MicroSD et une prise audio 3,5 mm.

Le CM5 contient deux haut-parleurs certifiés Harmon/Kardon, des webcams HD 720p et une autonomie de 10 heures. Il est également classé MIL-STD 810H afin qu’il puisse résister à quelques chocs et contusions. Le clavier présente également un design WASD avec un contour orange pour “un gameplay rapide et intuitif dans les jeux basés sur le cloud”.

Le nouveau Chromebook Flip CM5 d’ASUS est disponible aujourd’hui chez plusieurs détaillants et commence à 500 $.

