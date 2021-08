Le Chromebook HP 2-en-1 chute à un prix record sur Amazon

Nous voyons de nombreuses offres de Chromebook bon marché sur les étagères en ce moment, grâce à la ruée annuelle des ventes de la rentrée. Bien qu’il existe une gamme de remises parmi lesquelles choisir, cette économie de 80 $ sur un Chromebook HP x360 est particulièrement impressionnante cette semaine.

À 279,99 $ (au lieu de 359,99 $), vous obtenez un prix record sur une machine qui tourne autour de 350 $ depuis fin mai. En fait, nous n’avons vu ce prix qu’une seule fois auparavant, lors d’une vente plus longue plus tôt dans l’année. Considérant que vous obtenez un beau processeur Intel Celeron N4020 sous le capot, ainsi que la conception convertible pratique, il y a beaucoup de valeur emballée ici. Nous voyons rarement des offres de Chromebook 2-en-1 de 14 pouces inférieures à 300 $, en particulier avec un processeur qui vaut la peine d’être utilisé.

Les offres Chromebook sur les machines dotées de ces fonctionnalités se situent généralement entre 300 $ et 500 $, et, même si vous sacrifiez un peu de stockage ici, ces 32 Go peuvent être complétés par une carte MicroSD. Il y a beaucoup de fonctionnalités intégrées dans cette étiquette de prix bas pour en faire une excellente option pour les étudiants ou les navigateurs de tous les jours.

Vous n’êtes pas aux États-Unis ? Faites défiler vers le bas pour découvrir d’autres offres Chromebook bon marché dans votre région.

Chromebook HP x360 14 pouces : 359,99 $ 279,99 $ sur Amazon

Économisez 80 $ – Ce Chromebook HP x360 est de retour à son prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon cette semaine. C’est parfait pour ceux qui recherchent la portabilité et la fonctionnalité, avec un design d’écran tactile 2 en 1 haut de gamme à un excellent prix. Vous trouverez ici un processeur Intel Celeron N4020, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage à bord.

Voir l’offre

Plus d’offres Chromebook pas chères

Chrome OS est parfait pour l’informatique légère et est considérablement moins cher qu’un PC Windows. Cependant, si vous avez besoin des fonctionnalités supplémentaires d’une machine Windows, jetez un œil aux dernières offres d’ordinateurs portables bon marché pour toutes les offres les plus importantes de cette semaine. Nous rassemblons également toutes les meilleures offres MacBook pour des économies plus luxueuses, et vous trouverez également une gamme d’offres d’ordinateurs portables Dell bon marché à gagner.