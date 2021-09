Le Chromebook IdeaPad Duet 5 lance le Snapdragon 7c Gen 2 et est idéal pour la rentrée | La technologie

En plus des nouveaux ordinateurs portables Yoga, Lenovo a présenté lors de son événement TechWorld un Chromebook très intéressant qui combine le meilleur des tablettes et le plus attrayant d’un Chromebook dans une équipe très portable.

Lenovo célèbre actuellement Tech World, un événement au cours duquel ils présentent les produits et technologies qu’ils lanceront sur le marché au cours des prochaines semaines et, bien que les nouveaux Yoga Slim 7 soient ceux qui retiennent toute l’attention, il n’y a pas de que de négliger d’autres appareils qui sont les plus attrayants.

Et c’est que, dans ce segment portable, La société a présenté le Chromebook IdeaPad Duet 5, un appareil qui, comme son nom l’indique, a ChromeOS comme système d’exploitation et possède des caractéristiques qui le rendent idéal pour le travail mobile.

C’est un 2en1, ce qui signifie qu’il s’agit d’une tablette à laquelle nous pouvons attacher un clavier pour fonctionner comme un ordinateur portable et la bonne chose est que ChromeOS, bien qu’il ressemble à Android, est un système un peu plus développé et plus “de bureau”.

IdeaPad Dual 5 ChromebookDimensions7.24mm d’épaisseur | 700 grammesSystème d’exploitationChromeOSProcesseurSnapdragon 7cMémoire RAM8Go LPDDR4xStorage256Go eMMCCarte graphiqueAdreno 618Taille de l’écran13,3″ | Panneau OLED | FullHD | 400 nits | 100% DCI-P3Connectivité/réseau sans filWi-Fi 5/Bluetooth 5.1/V429 Connecteurs de données 99292 x connecteurs USB/V42

Le cœur est le Snapdragon 7c de deuxième génération, un SoC qui atteint 2,7 GHz dans ses cœurs les plus rapides et qui est soutenu par 8 Go de RAM LPDDR4x. Le stockage sera jusqu’à 256 GH eMMC et l’un des grands atouts est la taille.

L’écran est de 13,3″, ce n’est donc pas une équipe compacte. Il est également FullHD sur une dalle OLED avec 400 nits de luminosité et avec 100% du profil DCI-P3. L’écran, a priori, semble très bien pour retoucher des photos et visionner du contenu, par exemple.

Le design attire l’attention car nous avons un poids de seulement 700 grammes si l’on ne compte pas le clavier et une épaisseur de 7,24 millimètres. Il est extrêmement fin et abrite une batterie d’une puissance de 42 Wh qui accorde jusqu’à 15 heures d’autonomie.

En plus du clavier, l’équipement est compatible avec le stylet USI 1.0 et dispose de 2 USB-C, la connectivité ne sera donc pas aussi limitée que dans une tablette.

Le prix de ce Chromebook IdeaPad Duet 5 sera de 429,99 $ et sera mis en vente en octobre.