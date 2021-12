Le Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 5 voit sa première baisse de prix

Lentement mais sûrement, nous arrivons au point où les tablettes Chrome OS deviennent populaires. C’est en grande partie grâce à certains des meilleurs Chromebooks tels que le Lenovo Chromebook Duet et le nouveau IdeaPad Duet 5. Ces deux options incluent un stylet dans la boîte, ainsi qu’un clavier détachable, ce qui en fait de fantastiques appareils de canapé, tout en étant assez puissant pour faire du travail si vous en avez besoin. Si vous êtes à la recherche d’un tel appareil, vous avez de la chance car le Chromebook IdeaPad Duet 5 peut être acheté pour seulement 400 $.

Le Duet 5 reprend bon nombre des mêmes fonctionnalités que nous aimons dans le Chromebook Duet et apporte un écran plus grand. Lenovo contient également le chipset Snapdragon 7c 2e génération, qui n’est peut-être pas le processeur le plus puissant d’un Chromebook, mais il aide le Duet 5 à offrir une autonomie fantastique.

Chromebook Lenovo IdeaPad Duet 5 | Économisez 30 $



Avec le Chromebook IdeaPad Duet 5, vous profiterez d’un design ultra-léger et portable, avec un clavier détachable. Et grâce à l’écran OLED de 13,3 pouces, vous pouvez vous asseoir et vous détendre en regardant des films sur le canapé ou simplement jouer à des jeux.

400 $ sur Amazon

Avec cette dernière offre, vous obtiendrez le Chromebook Duet 5, complet avec un couvercle de clavier folio détachable, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. La portabilité est de la plus haute importance, et même avec un écran de 13 pouces, il est aussi léger qu’une plume, ce qui est idéal si vous devez voyager et n’avez pas besoin de quelque chose pour alourdir votre sac encore plus.

Une autre bonne raison pour laquelle vous devriez considérer le Chromebook Duet 5 est que vous pourrez toujours profiter de toutes les meilleures applications Chromebook. Cela inclut bon nombre des meilleures applications Android, vous ne ressentirez donc pas le besoin de prendre votre téléphone juste pour signer un document ou pour vous asseoir et profiter d’un jeu ou deux.

Lenovo continue de fabriquer certains des Chromebooks les plus impressionnants du marché, nous montrant ce que vous pouvez faire avec le facteur de forme 2 en 1. Et grâce à sa conception détachable, il est facile de l’utiliser simplement comme une tablette ou de l’installer sur une table lorsque vous devez répondre à certains e-mails.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.