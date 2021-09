Le Chromebook Spin 311 ultra-portable d’Acer pour seulement 155 $ est essentiellement un achat impulsif

Hey vous. Vous avez besoin d’un ordinateur ? Pas, comme, un gros ordinateur. Ou un puissant. Un petit tout petit, peut-être juste assez bon pour vérifier vos e-mails et regarder des cochonneries sur YouTube ? Alors jetez un coup d’œil à l’Acer Spin 311 : il ne fait que 11,6 pouces, alimenté par un processeur MediaTek, et il a pratiquement « juste assez bon pour vérifier vos e-mails et regarder des déchets sur YouTube » écrit sur le couvercle. (Pas littéralement, cependant. Ce serait idiot.) Aujourd’hui, Walmart le vend presque à moitié prix, et ce n’était pas si cher au départ! Vous pouvez obtenir un Chromebook pas tout à fait jetable pour seulement 155 $, avec la livraison gratuite.

L’Acer Spin 311 est presque aussi petit que vous pouvez l’obtenir pour un Chromebook ; vous auriez besoin de passer à quelque chose comme le Lenovo Chromebook Duet pour être plus portable. Malgré tout, il contient un facteur de forme convertible 2 en 1 idéal pour voyager ou traîner sur votre bureau, à côté de votre plus gros ordinateur qui ne rentre pas dans un sac à dos. Il n’utilise que 4 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace de stockage, alors ne le poussez pas trop fort. Si vous le faites, il tombera du bureau.

Mais ce manque de puissance en fait aussi un excellent compagnon de voyage. Le Spin 311 est indiqué pour une autonomie de 15 heures (ce que notre examen a confirmé!), Il devrait donc avoir plus qu’assez de jus pour durer même un vol en avion intercontinental. Et grâce à cette puce ARM basse consommation, vous pourrez la recharger avec un simple chargeur de téléphone USB-C.

Avec un prix de détail de seulement 299 $, le Spin 311 était déjà bon marché. Cependant, il convient de souligner qu’il existe d’autres versions, comme cette variante Intel Celeron, qui devraient être légèrement plus puissantes. Mais pour un petit ordinateur portable décent et doté de mises à jour logicielles gratuites constantes, 155 $, ce n’est pas mal du tout. Rien n’indique qu’il s’agit d’une vente à durée limitée, alors Walmart essaie peut-être de vider certains stocks. Si vous êtes sur la clôture, assurez-vous de consulter notre critique.