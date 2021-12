Le Chromecast avec Google TV a un défaut fatal – mais c’est toujours mon préféré

L’année dernière, j’ai acheté deux Chromecast avec Google TV comme cadeaux de Noël : un pour ma mère à utiliser dans la cuisine et un autre pour un très très cher ami de Waco parce que les applications de son Vizio étaient tout simplement trop lentes. Les deux sont toujours très satisfaits de leurs téléviseurs Google – et étant donné que j’utilise le mien 4 à 12 heures par jour, je suis toujours aussi content du mien. (J’écoute des rediffusions pendant que je travaille, cela aide à divertir certaines parties de mon cerveau pendant que le reste essaie de faire avancer les choses.)

Cependant, un défaut quelque peu fatal se cache sous cette télécommande Google TV adorablement intuitive et facile à utiliser, un défaut qui me fait réfléchir à deux fois avant de le recommander à d’autres. Malgré tous les pouvoirs algorithmiques phénoménaux de Google TV, son petit espace de stockage peut facilement gâcher l’expérience si vous utilisez plusieurs services de streaming.

Source : Ara Waggoner / Android Central Je m’ennuie lorsque mes applications installées tiennent toutes sur mon Google TV.

Ce matin, la mise à jour de décembre pour Google TV est arrivée sur mon Chromecast. Je suis allé dans Paramètres pour l’installer, me demandant combien d’applications je devrais supprimer pour obtenir suffisamment d’espace pour le téléchargement cette fois. Après tout, j’avais dû supprimer quatre applications et nettoyer le cache juste pour installer trois mises à jour d’applications minables cet été. Heureusement, j’avais à nouveau vidé le cache assez récemment pour que cette mise à jour soit installée, mais ce « oh, c’est reparti » ne devrait pas être votre premier réflexe lorsque votre appareil reçoit une nouvelle mise à jour.

Pendant la grande majorité de mon temps avec le Chromecast avec Google TV, le stockage interne a été complètement plein avec uniquement les applications suivantes installées :

Disney+ YouTube Amazon Prime Video VRV Funimation Hulu Netflix Twitch HBO Max Solid Explorer Paramount+ YouTube Music Button Mapper Peacock

Ces 14 applications occupent plus de 3 Go des 4,4 Go d’espace disponible après l’installation du système d’exploitation Google TV. Auparavant, ils utilisaient 3,8 Go de stockage avant que Twitch ne se ressaisisse et réduise son application Google TV de 900 Mo à 200 Mo. Et une fois que vous commencez réellement à regarder du contenu sur votre Chromecast avec Google TV, les fichiers mis en cache remplissent facilement le reste, même si vous n’installez aucun jeu ou application de fitness.

Afin d’atteindre ce prix si important de 50 $, Google a dû faire des compromis quelque part avec le Chromecast avec Google TV. Cependant, utiliser seulement 8 Go de stockage interne – dont plus de la moitié est utilisé par le système lui-même – est une solution à courte vue, qui ne peut pas être corrigée avec une mise à jour.

Vous pouvez techniquement étendre votre stockage à l’aide d’un concentrateur USB-C, d’un chargeur Power Delivery pour fournir plus de jus, et soit d’une carte microSD ou d’un lecteur externe, mais la réalité est que cela ne vous donnera tout simplement pas l’espace pour les applications que vous avoir besoin. L’ajout d’un disque dur permet à Google TV d’accéder aux médias locaux lorsque le réseau est en panne, mais le stockage sur le Chromecast avec la configuration des autorisations de Google TV rend l’écriture sur le stockage externe extrêmement difficile.

Source : Marc Lagace / Android Central Si vous comptez lésiner sur le stockage, une option extensible s’impose.

Le pire, c’est que Google aurait pu apprendre des erreurs et des victoires de ses concurrents. Les premières clés de Fire TV ont été déplorées pour avoir dû supprimer des applications pour faire de la place à un jeu de société comme JackBox, et même les premières boîtes de télévision Android ont été attachées pour être stockées en dehors du téléviseur NVIDIA Shield d’origine. Le téléviseur Shield 2019 ne fait peut-être que 8 Go, mais il comprend un emplacement microSD sur l’appareil lui-même pour cette raison précise : lorsque vous installez plus d’applications, vous pouvez ajouter une carte et faire de la place.

Les 2 Go de RAM entravent déjà l’expérience de déplacement entre les applications, mais les 8 Go de stockage signifient que le Chromecast avec Google TV fonctionne sur le fil du rasoir. S’il est juste en équilibre sur ce petit morceau d’espace libre en ce moment, il ne peut que basculer de plus en plus vers les bégaiements et les avertissements « Pas d’espace ».

La mise à jour de cette semaine a changé la façon dont le Chromecast avec Google TV gère le stockage, libérant quelques centaines de mégaoctets de données pour la plupart des utilisateurs, mais même ces économies de données peuvent être effacées si vous ajoutez quelques nouvelles applications. Ou si une nouvelle fonctionnalité arrive qui nécessite plus de données sur l’appareil, comme les profils personnalisés que nous attendons depuis des mois ; si le Chromecast doit stocker des recommandations, regarder l’historique et continuer à regarder des données, attendez-vous à ce que davantage de données système soient utilisées, tout comme chaque profil sur un Chromebook.

Source : Ara Waggoner / Android Central

C’est trop espérer que Google annonce une réédition de style Quest 2 avec 16 Go de stockage au lieu de 8 Go ; au lieu de cela, nous devons espérer que le Chromecast avec Google TV 2 disposera d’un espace de stockage approprié dans 1 à 2 ans lorsque nous verrons sa prochaine actualisation. Pour les accros de la télévision et du cinéma les plus inconditionnels de votre liste de Noël, vous devrez peut-être vous tourner vers un autre appareil de streaming, mais pour votre père ou votre meilleur ami avec qui vous vous moquez de Hawkeye, ce sera toujours une excellente mise à niveau par rapport à leur l’ancien Chromecast ou les applications Smart TV défaillantes.

Oh, et si vous en achetez une pour un salon ou dans une famille qui a tendance à perdre des télécommandes, achetez une télécommande de rechange. Ils sont disponibles en trois couleurs, alors achetez-en un rose ou un bleu pour les distinguer.

