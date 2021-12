Le chroniqueur conservateur libéral de Baltimore Sun Nukes Cal Thomas

Une chose est sûre, les médias libéraux deviennent encore plus libéraux. Exemple concret : le Baltimore Sun vient de supprimer le chroniqueur syndiqué et écrivain conservateur très populaire Cal Thomas.

Le Soleil n’en a pas fait grand cas. Au lieu de cela, il a choisi de faire l’annonce avec un commentaire dans une lettre à l’éditeur. Cette lettre était intitulée « Félicitations au Sun pour avoir laissé tomber Cal Thomas ».

Subtil.

L’écrivain Randy Barker de Baltimore s’est plaint d’un article d’opinion de Thomas sur Kamala Harris et a écrit à quel point il était ravi que le journal mette fin à la chronique de Thomas. « Je viens d’apprendre la décision du Sun de ne pas le publier. Avec cette lettre, je veux informer les lecteurs de la décision de principe du Soleil.

L’éditeur et rédacteur en chef de Sun Trif Alatzas n’a pas répondu à une demande de commentaire. Et pourquoi devrait-il s’en soucier ? Ce n’est pas comme si le Sun s’était jamais soucié du fait qu’il n’ait presque pas de voix conservatrices. Donc un de moins dans une mer d’opinions libérales du Soleil ne signifie rien pour eux.

Thomas est un chroniqueur et auteur conservateur bien connu. Il était sur Fox News pendant près de deux décennies et a publié une douzaine de livres. Son plus récent est sorti en janvier 2020 et s’intitule « Date d’expiration de l’Amérique : la chute des empires et des superpuissances. . . et l’avenir des États-Unis.

La chronique syndiquée qu’il écrit existe depuis 37 ans. Sa chronique la plus récente, qui n’apparaît pas sur le site Web de Sun, portait sur le « Jussie Smollet Hoax ». Je suppose que découvrir les préjugés des médias était plus que ce que le lectorat de Sun et le personnel libéral pouvaient gérer.

Le Sun, fondé en 1837, est passé du statut de journal dominant dans le Maryland à l’ombre de gauche de lui-même. J’avais l’habitude de livrer des journaux pour sa publication sœur Evening Sun et mon premier travail à la sortie de l’université était un rédacteur en chef pour son concurrent n ° 1 – The Baltimore News American. Ces deux papiers ont maintenant disparu.

Même alors, le Sun était connu comme le journal libéral. Maintenant, sa section sportive autrefois populaire est éclipsée par la couverture sportive des équipes locales. Les réductions de personnel ont marqué les dernières années au journal. The Sun, ainsi que le reste des éditions Tribune, ont été achetés en mai par Alden Global Capital.

Alden est vilipendé dans l’industrie de l’information. Il est connu comme « un fonds spéculatif réputé pour réduire les coûts et supprimer les emplois dans les salles de rédaction », selon le New York Times. Autrement connu sous le nom de réalité du marché libre.

Un personnel plus petit n’a pas changé une réalité fondamentale sur le Soleil. Il reste un journal extrêmement libéral et a maintenant donné aux lecteurs un autre exemple de la manière dont il est libéral.

Si vous souhaitez faire pression sur le Baltimore Sun pour ramener Cal Thomas, vous pouvez écrire une lettre à l’éditeur ou le contacter sur sa page Facebook ou son compte Twitter. Les colonnes de Cal apparaissent également sur NewsBusters chaque semaine.