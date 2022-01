Le chroniqueur du NY Times, Nicholas Kristof, a refusé de se présenter comme gouverneur de l’Oregon

Dommage, tellement triste – les responsables des élections de l’Oregon ont annoncé au milieu des commémorations du 6 janvier que l’ancien chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof n’était pas éligible pour se présenter au poste de gouverneur de l’Oregon (en tant que démocrate) parce qu’il ne remplit pas l’exigence de trois ans pour résidence. AP a rapporté :

La secrétaire d’État Shemia Fagan, une démocrate, a déclaré qu’il était évident que Kristof avait été new-yorkais jusqu’à il y a un peu plus d’un an, citant notamment le fait qu’il avait voté à New York lors des élections de 2020. « La loi de l’Oregon prévoit directement que… si une personne vote dans un autre État, elle ne réside plus dans l’Oregon. C’est très, très simple », a déclaré Fagan aux journalistes. « Pendant 20 ans, vivre, travailler, élever ses enfants, détenir un permis de conduire, déclarer des impôts et voter en tant que résident de New York jusqu’à il y a un an ne réussit tout simplement pas le test d’odorat », a-t-elle ajouté… Fagan a déclaré qu’elle avait approuvé la décision des responsables des élections, qui travaillaient pour elle, et qu’elle n’avait pas envisagé de l’annuler, ajoutant: « Ce n’était même pas un coup dur. »

Cela semble manifestement évident. Alors… pourquoi a-t-il fallu plus de deux mois pour le décider ? En décembre, le bureau du secrétaire d’État de l’Oregon a contacté la campagne de Kristof au sujet des préoccupations selon lesquelles il n’avait pas encore déposé sa candidature. Ensuite, ils lui ont envoyé une demande d’informations supplémentaires, disant « il a été porté à notre attention que vous avez voté dans l’État de New York pas plus tard qu’en 2020 ». Il avait également un permis de conduire new-yorkais.

Kristof pense que ses collègues démocrates essaient d’écarter un gagnant, un étranger. Les démocrates occupent le poste de gouverneur de l’Oregon depuis 1987. AP a déclaré qu’il avait collecté plus d’un million de dollars en moins d’un mois pour sa campagne, mais ils n’ont pas précisé combien cela venait de l’extérieur de l’Oregon.

Kristof a juré de faire appel de la décision, en tweetant : « Un établissement politique défaillant dans l’Oregon a choisi de se protéger plutôt que de donner le choix aux électeurs. » « Je viens de l’extérieur de l’establishment politique et je ne dois rien aux initiés », a-t-il déclaré plus tard lors d’une conférence de presse. « Ils considèrent ma campagne comme une menace et donc, au lieu de travailler pour mettre fin à l’itinérance, ils travaillent pour mettre fin à ma candidature. »

Kristof avait tenté de revendiquer la résidence sur la base de son intérêt financier dans la maison de son enfance où sa mère vit toujours. S’il voulait vraiment se présenter au poste de gouverneur là où il a réellement vécu et voté, Andrew Cuomo est maintenant absent.