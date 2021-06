Le chroniqueur du NY Times s’excuse auprès de… Ted Cruz ??? 10z viral

La dernière chronique de Frank Bruni pour le New York Times (il continuera d’écrire une newsletter) portait le titre provocateur : « Ted Cruz, ai-je fait une erreur ?

L’ancien correspondant de la Maison Blanche (couvrant George W. Bush) devenu chroniqueur libéral a présenté des excuses à un destinataire plutôt improbable, tout en faisant part de ses inquiétudes quant à l’état de la presse anti-Trump aujourd’hui.

Je dois des excuses à Ted Cruz.

Bien que, vraiment, ce soient les lecteurs à qui je devrais dire que je suis désolé.

Un jour en 2015, alors que j’avais une chronique à rendre dans quelques heures et que je ne pouvais pas me décider sur un sujet, j’ai choisi la voie facile de décharger sur Cruz, qui était l’un des nombreux candidats peu attrayants à la nomination présidentielle républicaine. Il était bon pour la réprimande, cela ne fait aucun doute. Mais ai-je illuminé son personnage sombre, éclairé mes lecteurs ou fait avancer une cause valable en le comparant – à plusieurs reprises – à l’entité imparable du film d’horreur « It Follows » ?

Non, j’ai juste nagé avec la marée sournoise.

Je l’ai fait trop souvent. De nombreux chroniqueurs le font.

….

Je me suis inquiété, et je continue de m’inquiéter, de la mesure dans laquelle moi-même et d’autres journalistes — les rédacteurs d’opinion en particulier — avons contribué à la dynamique que nous dénonçons : la teneur toxique du discours américain, le ton furieux de la politique américaine, le volume et le vitriol de tout.