Le CIDCO préparera un projet de plan de développement pour la zone notifiée de la nouvelle ville de Khopta

Le gouvernement du Maharashtra a nommé le CIDCO comme autorité spéciale de planification pour la zone notifiée de la nouvelle ville de Khopta comprenant 32 villages. Le CIDCO a publié un avis avec l’intention de préparer le projet de plan d’aménagement pour développer la zone avec des infrastructures de qualité.

Le plan de développement de six villages a déjà été approuvé, tandis que celui des 26 villages restants doit se conformer au Règlement sur la promotion du contrôle du développement unifié. Par conséquent, lors de la préparation du plan pour les 26 villages, le plan de développement pour les six villages doit être révisé.

Le CIDCO a demandé aux gram panchayats de fournir des informations complètes et à jour sur les villages pour l’aider à rédiger le plan de développement. Le plan tiendra également compte de l’expansion des villages. Les suggestions et objections du public seront sollicitées à différentes étapes.

