Le ciel de la Chine illuminé par la spirale « Dr Strange-style » d’une fusée – « Étrange phénomène » | Monde | Nouvelles

Les résidents du nord-ouest de la Chine ont vu l’étrange spirale le 18 juin. Les images montrent un objet blanc tournant au-dessus des nuages, grossissant avant de disparaître.

Quelques heures après que la Chine a lancé sa Longue Marche 2C depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, les habitants des îles du Pacifique et les résidents chinois ont vu la pneumonie.

La Caledonian Astronomical Association a partagé sur Facebook : « Étrange spirale dans le ciel de Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu le 18 juin vers 18h.

« Plusieurs témoins à Yate, Thio, La Tontouta et Vanuatu ont vu ce phénomène étrange.

« Nous n’avons pas d’explication mais nous sommes loin de nous spécialiser dans ce genre de phénomène.

Cependant, l’astronome américain Jonathan McDowell a déclaré à MailOnline que l’observation n’était pas mystérieuse et était simplement due au lancement de fusée par la Chine.

Il a déclaré au site Web : « La spirale se produit lorsque la fusée culbute tout en évacuant son carburant – c’est alors exactement comme un arroseur de jardin.

“Sauf que parce qu’elle est dans l’espace, la spirale reste parfaite sur des centaines de kilomètres car il n’y a pas d’air pour gâcher la forme.

“C’est pourquoi cela nous semble surprenant, nous ne sommes pas habitués à voir des géométries aussi parfaites car sur Terre, il y a toujours du vent ou des frictions pour déformer les choses.”

Une observation similaire a également été signalée le 7 mai, lorsque la Chine a lancé une fusée Longue Marche 2C pour mettre en orbite de nouveaux satellites Yaogan-30.

M. McDowell avait précédemment parlé de cette observation à MailOnline et avait déclaré: “Compte tenu de l’heure à laquelle cela s’est produit, je regarde s’il y a eu un lancement de fusée à ce moment-là. En effet, le seul lancement spatial ce jour-là a décollé de Chine environ 15 minutes plus tôt.

« Nous connaissons l’orbite de cette fusée parce que la force spatiale américaine l’a suivie une fois qu’elle a atteint l’orbite.

« J’ai ensuite pu utiliser des calculs d’orbite standard pour tracer la trajectoire – latitude et longitude de la fusée en fonction du temps – et j’ai confirmé que la piste passait directement au-dessus de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu (où la spirale a été vue), et pas seulement cela, il est passé au-dessus de ces endroits quelques minutes après le moment où les rapports ont indiqué que la spirale avait été vue (et les rapports n’étaient de toute façon précis qu’à quelques minutes).

“Donc, accord parfait dans l’espace et le temps – affaire close, il s’agissait du lancement du Yaogan 30, et de plus le moment est venu pour la fusée d’évacuer l’excès de propergol après avoir déployé les satellites qu’elle a mis en orbite.”

La dernière observation en spirale est survenue lorsque la Chine a lancé son tout premier équipage dans sa station spatiale plus tôt le 17 juin.

Trois hommes, Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo, ont décollé jeudi dans la capsule Shenzhou-12, au sommet de sa fusée Longue Marche 2F.

Il s’agit de la plus longue mission spatiale en équipage de la Chine à ce jour et la première en près de cinq ans.

L’équipage a décollé du centre de lancement du satellite Jiuquan dans le désert de Gobi à 9h22 heure locale (1h22 GMT).