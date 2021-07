Le cimetière des anciens combattants de la guerre civile noire est restauré par l’église pour honorer leur héritage .

* FREEHOLD, NJ – Des volontaires se sont réunis ici le 26 juin pour nettoyer un cimetière délabré pour les anciens combattants noirs de la guerre civile – la première étape d’une campagne communautaire locale pour transformer le site en un monument historique et aider à restaurer l’héritage des soldats qui se sont battus pour mettre fin l’esclavage en Amérique.

Plus de 50 participants, y compris des jeunes, des moins jeunes et des personnes de différentes races, ont passé leur samedi à nettoyer les mauvaises herbes envahissantes, les arbres tombés et les débris du cimetière historique de Squirrel Town, où environ 35 anciens combattants noirs de la guerre civile reposent.

Dirigé par l’église Bethel AME, propriétaire de la propriété, le grand nettoyage est devenu un événement communautaire pour honorer les héros qui ont contribué à la victoire de l’Union en mai 1865.

“C’est de l’histoire non seulement pour l’église, mais aussi pour la ville, pour les personnes de couleur et les États-Unis”, a déclaré le révérend Ronald Sparks, pasteur de l’église Bethel AME, à environ un mile du cimetière. « Il est important pour les descendants que leurs familles soient reconnues, et c’est ce que nous voulons faire », a-t-il déclaré. « Il est temps de raconter notre histoire et de la diffuser. »

Des bénévoles lors du nettoyage du cimetière à Freehold, NJ, le 26 juin. (Avec l’aimable autorisation de l’église Bethel AME)

Le cimetière repose sur une colline où se rejoignent Illene Way et Old Monmouth Road, juste à côté de la route 522 du côté ouest de Freehold, NJ, dans le comté de Monmouth. La zone connue sous le nom de Squirrel Town était autrefois la maison de Noirs ségrégués qui travaillaient dans les fermes de la région.

Bien qu’il soit désigné site historique, il ne s’enregistre pas sur un GPS et n’est visible d’aucune route principale. L’église manquait de fonds et de main-d’œuvre pour entretenir correctement le cimetière, a déclaré le révérend Sparks à Zenger, mais les administrateurs de l’église ont décidé de lancer une campagne sur les réseaux sociaux pour résoudre ce problème, sollicitant un soutien et fixant une date pour nettoyer la propriété de 2 acres.

Après que la campagne a été diffusée sur une station d’information locale, des bénévoles et des voisins de tous âges et de toutes couleurs se sont présentés, certains apportant du matériel d’aménagement paysager pour débroussailler.

« Il était temps de s’en occuper car les vétérans honorés ne devraient pas être enterrés dans un tel endroit », a déclaré Robert « Babe » Warrington, l’un des administrateurs de l’église.

«Nous avions l’habitude de solliciter l’aide des Boy Scouts, et même certains détenus de la prison ont nettoyé les choses dans le passé. Mais c’est dans un endroit éloigné, et il est difficile d’y trouver de l’équipement. C’est arrivé au point où nous devions faire quelque chose. La réponse a été formidable. »

Robert “Babe” Warrington, à droite, et Willie Ponder, à gauche, s’arrêtent pour prendre une photo lors du nettoyage du cimetière de Squirrel Town le 26 juin. (Sheryl Warrington)

Après que le président Abraham Lincoln a signé la proclamation d’émancipation en 1863, environ 190 000 hommes noirs ont servi comme soldats pour l’armée de l’Union, tandis que 19 000 ont rejoint la marine. Tous faisaient partie des troupes de couleur des États-Unis, qui sont passées à 175 régiments au sein de l’armée américaine. Pour de nombreux vivants aujourd’hui, l’USCT a validé la proclamation de l’abolitionniste Fredrick Douglass “celui qui serait libre doit lui-même frapper le coup”.

Selon le livre de William Gladstone « United States Colored Troops, 1863-1867 », environ 1 185 membres de l’USCT venaient du New Jersey.

Les archives historiques montrent que les régiments de l’USCT ont fait preuve de courage et ont remporté des victoires sur le champ de bataille. Environ 40 000 soldats noirs sont morts des suites d’une bataille ou d’une maladie avant la fin de la guerre civile en 1865, un taux de mortalité environ 35 % supérieur à celui des troupes blanches de l’Union.

Des croix et des drapeaux signalent les tombes des anciens combattants noirs de la guerre civile. (George Willis)

Pourtant, la connaissance du sacrifice des troupes reste clairsemée, même parmi les habitants.

“Il est important de savoir que même s’il y avait des troupes séparées, ces soldats noirs tombés au combat ont payé le prix ultime de la liberté que nous avons maintenant”, a déclaré Warrington. « Malheureusement, des choses comme celle-ci ne sont pas enseignées dans le système scolaire. »

“Je ne pense pas que beaucoup de systèmes scolaires d’ici connaissent Squirrel Town ou d’autres cimetières noirs qui existent”, a-t-il ajouté. « J’ai grandi à Freehold et je ne connaissais rien à Squirrel Town jusqu’à ce que je rejoigne l’église en 1989, et j’ai 68 ans.

L’église Bethel AME travaille également sur une liste mise à jour des personnes enterrées à Squirrel Town.

Parmi les noms figure Corp. David Limehouse, Co. A, 22e USCT. Limehouse a subi une blessure par balle à la main gauche alors qu’il assistait à de violents combats au « Siège de Petersburg » à Petersburg, en Virginie, où une bataille de neuf mois s’est terminée par une victoire. Il mourut en 1896.

Une reproduction en noir et blanc du drapeau du 22e régiment des troupes de couleur des États-Unis, dans lequel le caporal David Limehouse a servi. (Bibliothèque du Congrès des États-Unis)

Lewis Conover, qui a combattu dans la compagnie H, du 127e USCT, est un autre qui repose maintenant en repos à Squirrel Town.

Il sert d’août 1864 à septembre 1865 et participe à la première bataille de Deep Bottom Virginia, qui fait également partie du siège de Petersburg. Conover a été libéré à Brazos, au Texas, avant de déménager à Freehold, où il est décédé en 1910 à l’âge de 65 ans.

Mais il n’y a pas que les anciens combattants de la guerre civile.

Le drapeau du 127th Regiment of the US Colored Troops – dans lequel Lewis Conover a servi – avec l’inscription suivante : “We Will Prove Ourselves Men”. (Bibliothèque du Congrès des États-Unis)

Pvt est également enterré. James William, décédé alors qu’il servait dans la Première Guerre mondiale, les forces de l’IUS ont été isolées jusqu’après la Seconde Guerre mondiale.

Des pionniers de la ville sont également enterrés, notamment Alex et Julia Hawkins, dont les enfants ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Une grande partie de notre histoire est oubliée. C’est balayé sous le tapis », a déclaré Tracey Reason, l’arrière-arrière-petite-fille d’Alex et Julia Hawkins. « L’histoire aime ne pas rendre hommage aux Noirs. Mais ces vies et héritages sont trop importants pour être oubliés.

Kelly Guerra, qui est la nièce de Reason et également membre de l’église Bethel AME, a déclaré qu’elle parcourait Internet et les archives pour recueillir les noms d’autres personnes enterrées dans le cimetière.

« La guerre en Virginie » : le 22e régiment de couleur, connu sous le nom de brigade Duncan, se bat contre des soldats confédérés au siège de Petersburg dans une gravure sur bois d’Edwin Forbes parue dans un journal. (Bibliothèque du Congrès des États-Unis)

Guerra a déclaré à Zenger qu’elle prévoyait d’envoyer la liste des noms à l’Administration des anciens combattants, qui fournit des pierres tombales gratuites en reconnaissance du service de chaque ancien combattant. “Je suis contente que les gens découvrent l’histoire de Squirrel Town et de Bethel et de leur propre peuple”, a-t-elle déclaré. “Nous connectons également les membres de la famille à une histoire qu’ils n’ont jamais connue.”

Le capitaine Robert C. Meyer des fils de l’Union des anciens combattants de la guerre civile, qui aide à nettoyer et à restaurer les stèles funéraires dans la région des trois États, a également assisté au nettoyage et a mis des plaques de la Grande Armée de la République à côté des plaques cassées ou pierres tombales illisibles.

« Il est très important d’honorer tout vétéran en nettoyant une tombe envahie par la végétation non marquée », a déclaré le capitaine Meyer. « Cela ajoute à la communauté lorsque vous nettoyez ce genre de zones et que vous les ramenez à la lumière. Nous avons encore besoin de quelques pierres tombales, de nouvelles signalisations et d’autres choses à régler. Les vétérans enterrés là-bas le méritent.

Certaines des pierres tombales du cimetière de Squirrel Town sont difficiles à lire. (George Willis)

Environ un demi-acre de la propriété doit encore être défriché.

Les plans à long terme exigent une clôture, de nouveaux panneaux et des croix. Un mât de drapeau pour faciliter la localisation du cimetière est également prévu. Les voisins qui bordent la propriété ont apporté leur soutien.

« Depuis notre nettoyage, nous avons reçu beaucoup d’appels et beaucoup d’intérêt pour le cimetière », a déclaré le révérend Sparks. « C’est évidemment important pour les gens, surtout quand on parle de soldats de la guerre civile et de l’histoire des familles de cette région. C’est un comté à prédominance blanche. Mais les Noirs et les Blancs veulent connaître l’histoire.

L’église vise la Journée des anciens combattants comme la première célébration officielle de la restauration.

« Nous voulons y organiser des cérémonies le jour des anciens combattants, le Memorial Day et le Juneteenth », a déclaré le révérend Sparks. «Ce seront des événements annuels qui nous aideront à raconter l’histoire afin que les jeunes puissent comprendre l’histoire qu’ils peuvent ou non apprendre à l’école.»

«Nous voulons être un site historique où, lorsque les gens visitent Freehold, c’est une halte ainsi que l’église d’origine. Ce n’est pas seulement l’histoire de notre église et celle du New Jersey ; c’est l’histoire des États-Unis.

