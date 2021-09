Le cinéaste révolutionnaire Melvin Van Peebles décède à 89 10z viral

Melvin Van Peebles – .Images

*Malheureusement, nous devons signaler le décès de Melvin Van Peebles, un acteur et réalisateur légendaire, surtout connu pour “Sweet Sweetback’s Baadasssss Song” de 1971. Il avait 89 ans.

La mort de Van Peebles a été confirmée mercredi dans un communiqué de la société de distribution de vidéos The Criterion Collection au nom de la famille Peebles.

“Nous sommes attristés d’annoncer le décès d’un géant du cinéma américain, Melvin Van Peebles, décédé hier soir, chez lui en famille, à l’âge de 89 ans. Au cours d’une carrière sans précédent, Van Peebles a marqué de manière indélébile le paysage culturel international. paysage. Il nous manquera profondément », a tweeté Criterion.

Pour “Sweet Sweetback’s Baadasssss Song”, Van Peebles a tout fait dans le sens où il a écrit, coproduit, monté, réalisé et joué dans le film qui raconte l’histoire d’un pauvre Noir fuyant des policiers blancs.

Avec l’aide de Bill Cosby sous la forme d’un prêt de 50 000 $, il a créé le film renégat et a joué le rôle de son anti-héros, un homme de sexe féminin doté de capacités amoureuses de super-héros qui combat l’establishment blanc corrompu à Los Angeles.

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB : Dr. Dre paiera à son ex-femme Nicole Young 1 million de dollars supplémentaires en frais

Le film a fait beaucoup de bruit sur une scène controversée mettant en scène son jeune fils, Melvin, en train de coucher avec une femme adulte ! En plus de faire paniquer les gens à l’écran, Van Peebles était également dramaturge et romancier. Il a écrit des livres tels que “Don’t Play Us Cheap: A Harlem Party” et “Bold Money: A New Way to Play the Options Market”.

En 2005, Van Peebles a fait l’objet du documentaire How to Eat Your Watermelon in White Company (and Enjoy It).

Il laisse dans le deuil son fils Mario, un autre fils, son fils Max Van Peebles, sa fille Megan Van Peebles et de nombreux petits-enfants.

Pour un rapport très complet sur le décès de Van Peebles et sa vie, consultez ce rapport au Hollywood Reporter.