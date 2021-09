Le cinéma indien devrait renaître au début de l’année prochaine

Les salles de cinéma et les théâtres sont en grande partie fermés, en particulier à Mumbai et dans le reste du Maharashtra.

Par Markand Adhikari

Le Covid-19 a bouleversé nos vies, affectant presque tous les secteurs de la vie. Le secteur indien du divertissement, y compris l’industrie cinématographique, n’a pas fait exception. Les films sont la quintessence de la culture populaire indienne. Mais en raison des directives de distanciation sociale, ils sont parmi les plus touchés par la pandémie. Pourtant, si tout se passe bien, je pense que les projections de films reviendront sur grand écran d’ici le dernier trimestre de cet exercice.

Cette année, l’Inde a souffert de la deuxième vague la plus virulente et la capitale du divertissement, Mumbai, a surtout connu un nombre élevé de cas. Il est donc compréhensible que les autorités prennent des précautions supplémentaires. En vertu des directives de déverrouillage, d’autres lieux de rassemblements publics sont progressivement ouverts mais pas les cinéplexes. Les salles de cinéma et les théâtres sont en grande partie fermés, en particulier à Mumbai et dans le reste du Maharashtra. Alors que les plateformes OTT ont fourni une option pour la sortie de nouveaux films, l’impact d’une nouvelle sortie ne peut pas être ressenti en l’absence du grand écran. Il y a eu un bref répit à la fin de l’année dernière, lorsque le grand écran a rouvert, mais avant que les gens puissent développer leur confiance et revenir en nombre, la deuxième vague a tiré les rideaux.

Plus inquiétant est le fait qu’il n’y a pas de clarté quant à l’avenir. On ne sait pas quand les salles de cinéma se déverrouilleront, et cette incertitude affecte tout le secteur. Les moyens de subsistance des personnes directement ou indirectement employées dans les théâtres ainsi que dans les studios et les maisons de production sont en jeu.

Les tournages ont repris dans une certaine mesure, comme ils l’ont fait l’année dernière également, mais le monde n’est pas revenu à la normale, et les équipages ne savent pas si cela va continuer à coup sûr. Personne n’est en mesure de lancer de nouveaux projets ambitieux, car en l’absence d’ouverture de salles dans tout le pays, il n’y a aucun moyen de mesurer l’impact commercial de nouvelles entreprises.

Les films à gros budget ont besoin de salles pour récupérer les investissements. OTT ne peut pas aider à récupérer les coûts. Pendant la pandémie, il y a eu une série de films à gros prix comme ‘Radhe’, ‘Laxmii’ (précédemment intitulé ‘Laxmi Bomb’), ‘Coolie No.1’, ‘Hungama 2’, ‘Gulabo Sitabo’ entre autres sur OTT, mais ils ne se sont pas bien comportés ni même appréciés sur ce nouveau support. Dieu sait quel sort ils auraient connu s’ils étaient sortis au box-office. Le côté positif, bien sûr, est que ces films ont survécu malgré la fermeture des salles de cinéma et, à vrai dire, les plateformes OTT les ont renfloués. Au contraire, un bon film comme ‘Chehre’, vedette d’Amitabh Bachchan, est devenu le bouc émissaire de sorties dispersées dans des salles de cinéma dans certains endroits en dehors du Maharashtra.

Les stars de cinéma doivent aussi commencer à vivre dans la nouvelle réalité. Ce n’est pas le moment où les stars peuvent demander Rs 50 crore à Rs 100 crore pour un film. Je pense que nous devrions suivre la structure hollywoodienne de partenariat fondé sur l’égalité et l’équité pour toutes les parties prenantes.

La bonne nouvelle est que la situation du Covid-19 est sous contrôle. Cela fait plusieurs mois que la deuxième vague a reculé. L’exercice de vaccination se déroule également bien. Si rien de fâcheux ne se produit et que nous entrons dans la phase endémique, alors les salles de cinéma aussi ouvriront, disons, d’ici le premier trimestre de l’année prochaine. La nouvelle année apportera de nouveaux espoirs, mais il y a aussi de nouveaux défis. Les gens mettront du temps à retourner dans les salles de cinéma. Après plus d’un an et demi, nous avons développé de nouvelles habitudes. Nous avons oublié le temps que nous avions l’habitude de profiter le week-end lors d’une sortie en famille et de regarder des films. Les gens ont ajusté leurs attentes et ont pris l’habitude d’allumer leur téléviseur ou leur téléphone portable lorsqu’ils veulent regarder un film. L’expérience sur grand écran est irremplaçable, mais il reste à voir quand les gens surmonteront leur hésitation naturelle et afflueront vers les salles.

S’ils restent sélectifs dans les cinémas, seuls les blockbusters à gros budget iront au cinéma. Pour les films à petit budget, de niche et orientés concept, l’OTT s’avérera quant à lui un support idéal, ce qui est bon signe.

Dans tous les cas, beaucoup dépend du moment où nous sortons de la phase pandémique et embrassons la vie comme avant. Les médias ont également un rôle à jouer pour dissiper la psychose de la peur, cultiver la positivité dans la société et sensibiliser. L’accélération de la vaccination sera également utile.

À long terme, je crois fermement que le cinéma ne mourra jamais – notre société ne les laissera jamais mourir, car cela fait partie de notre ADN.

(L’auteur est président et directeur général du groupe SAB. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

