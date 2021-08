Le cinq de départ impressionnant des Chicago Bulls

Chicago Bulls Il s’engage fermement à se qualifier pour le ring la saison prochaine et ses transferts ces derniers jours signifient qu’il a une équipe de rêve sans fissures. Preuve en est à quoi ressemblerait le quintette de départ du Michigan, plein de talent, d’expérience et avec des joueurs aux styles divers et aux vertus totalement complémentaires. Boule Lonzo serait la barre de l’équipe à partir de la position de base, donnant Zach Lavine le poids de la responsabilité de notation. DeMar DeRozan jouerait comme un attaquant, tandis que le jeu intérieur serait dominé par les jeunes Patrick Williams et un Nikola Vucevic qu’il aura une grande responsabilité, comme le révèle Hoopshype.