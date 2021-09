Le cinquième test de l’Angleterre en doute avec l’équipe indienne isolée après qu’un membre du personnel a été testé positif pour COVID-19

in

Un membre du personnel indien a été testé positif au COVID-19, mettant en doute le cinquième test contre l’Angleterre à Old Trafford.

Le membre du personnel aurait été en contact avec plusieurs membres de l’équipe indienne, qui s’auto-isolent maintenant et subissent d’autres tests.

Le cinquième test est maintenant dans le doute

L’Inde mène actuellement la série des cinq tests 2-1 après avoir battu l’Angleterre à Kia Oval la semaine dernière.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

