Le CIO annonce le projet de pipeline de pétrole brut Mundra-Panipat de 9 028 crores de roupies

Indian Oil (IOC), gérée par l’État, a annoncé jeudi qu’elle mettait en place un nouveau système de pipeline de pétrole brut d’une capacité nominale de 17,5 millions de tonnes par an (MTPA) de la ville portuaire de Mundra dans le Gujarat à sa raffinerie de Panipat dans l’Haryana. Le coût estimé du projet est de 9 028 crores de roupies, ce qui comprend également l’installation de neuf réservoirs de stockage de pétrole brut de 60 000 kilolitres chacun à Mundra.

Le nouveau réseau de pipelines et les réservoirs de stockage contribueraient à répondre aux besoins accrus en pétrole brut après l’agrandissement de la raffinerie d’IOC à Panipat. Le programme d’expansion de Rs 32 946 crore est actuellement en cours à la raffinerie pour augmenter sa capacité de 15 MTPA à 25 MTPA. Le conseil d’administration de la société, en juin, avait également approuvé l’approbation initiale pour la mise en place du tout premier « projet de monomère de styrène » en Inde à un coût estimé de Rs 4 495 crore dans la raffinerie, qui utilisera l’éthylène qui sera produit dans le prochain INDMAX de la raffinerie. Unité.

Le projet d’oléoduc Mundra-Panipat devrait être achevé en synchronisation avec la mise en service de l’expansion de la raffinerie, a indiqué la société. IOC exploite un réseau de plus de 15 000 km de pipelines de pétrole brut, de produits pétroliers et de gaz. Il a ajouté 337 km de longueur de pipeline supplémentaire au cours de l’exercice 21.

