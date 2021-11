Le CIO appelle chaque sport à valider les changements de genre sans discrimination

16/11/2021 à 22:00 CET

.

Les Comité International Olympique (COI) a appelé mardi chaque fédération à fixer ses règles pour valider les changements de sexe et permettre à chaque athlète de concourir dans n’importe quelle spécialité tant que cela ne représente pas un désavantage pour les autres rivaux.

L’instance présidée par Thomas Bach a annoncé la publication de un nouveau cadre sur l’équité, l’inclusion et la non-discrimination pour des raisons sexuelles d’identité de genre et de variations sexuelles dans lesquelles le CIO s’engage à promouvoir l’égalité.

Suite à un processus de consultation de deux ans impliquant plus de 250 athlètes et intervenants, le cadre décrivait certains aspects de l’égalité des sexes dans le sport et introduisait une variante sur la façon d’organiser la participation des athlètes qui changent de sexe dans différents sports.

« Le CIO reconnaît que Il doit être de la responsabilité de chaque sport et de son organe directeur déterminer comment un athlète peut avoir un avantage disproportionné par rapport à ses pairs, en tenant compte de la nature de chaque sport », explique-t-il dans un communiqué.

« Donc, le CIO n’est pas en mesure d’émettre des règlements qui définissent les critères d’éligibilité pour chaque sport, discipline ou épreuve dans des juridictions nationales et des systèmes sportifs très différents », ajoute-t-il.

Le CIO ajoute que l’objectif du cadre sera de fournir aux instances sportives une approche en dix principes pour les aider à développer des critères applicables à leur sport. Tous devraient tenir compte des aspects éthiques, sociaux, culturels et juridiques particuliers qui peuvent être « pertinents » dans leur contexte.

Le document, a été développé après consultation de 250 athlètes et fédérations internationales, organisations sportives, experts en droits humains, juridiques et médicaux. Il remplace et met à jour les déclarations précédentes du CIO sur cette question, y compris la déclaration de consensus de 2015.

« Ce cadre reconnaît à la fois la nécessité de veiller à ce que toutes les personnes, indépendamment de leur identité de genre ou de leurs variations sexuelles, puissent faire du sport dans un environnement sûr et exempt de harcèlement qui reconnaît et respecte leurs besoins et leurs identités, comme l’intérêt de tous -en particulier les athlètes d’élite- à participer à des compétitions équitables dans lesquelles aucun participant n’a un avantage injuste et disproportionné sur les autres », ajoute-t-il.

En outre, le CIO a clairement indiqué que la plupart des compétitions sportives de haut niveau organisées sont organisées avec des catégories masculines et féminines en compétition séparément. Dans ce contexte, les principes contenus dans le cadre visent à « s’assurer que la compétition » dans chacune des catégories est « juste et sûre » et que les athlètes ne sont pas exclus « uniquement en raison de leur identité transgenre ou de leurs variations sexuelles ».

« Lorsque des critères d’éligibilité doivent être établis pour réglementer la participation dans les catégories féminine et masculine, l’établissement et l’application desdits critères doivent être effectués dans le cadre d’un approche globale fondée sur le respect des droits humains internationalement reconnus, dans des preuves solides et en consultation avec les athlètes. Ce faisant, des précautions doivent être prises pour ne pas nuire à la santé et au bien-être des sportifs », conseille-t-il.

Enfin, le CIO a noté que le cadre a été élaboré en tenant compte des besoins spécifiques des compétitions sportives organisées de haut niveau, des principes généraux d’inclusion et de non-discrimination qui « doivent être promus et défendus à tous les niveaux du sport ».