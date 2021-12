Le CIO de Bitwise dit que ce n’est pas « si sûr » que le Bitcoin atteindra 100 000 $ en 2021, mais qu’il le sera en 2022

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Avec un prix légèrement supérieur à 51 000 $ au 7 décembre, le CIO de Bitwise estime qu’il est très difficile de doubler cette année. Mais oui le prochain.

2021 a commencé et ce sont de nombreux analystes et connaisseurs de l’écosystème crypto qui ont prédit que Bitcoin casserait 100 000 $ US cette année. En fait, jusqu’en octobre, il y avait ceux qui ont continué avec la prédiction, par exemple, Jaime Rognzinski, fondateur du célèbre groupe d’investisseurs WallStreetBets.

Cependant, Bitcoin n’a pas atteint ces sommets. Son prix le plus élevé, comme nous pouvons le voir dans CryptoMarkets, était le 10 novembre, lorsqu’il a atteint 68 744,03 $ US.

Rien n’est connu sur le marché de la cryptographie. Cependant, cet optimisme exagéré du début de l’année, lorsque certains parlaient d’un prix même de 200 000 USD d’ici 2021, s’est déjà dégonflé.

À la fin de l’année, commencent maintenant les porte-parole qui rétractent les projections hautes et croient qu’il faut penser en chiffres plus réalistes.

Par exemple, le directeur des investissements (CIO) de Bitwise, Matt Hougan, a maintenant déclaré qu’il n’était « pas si sûr » que Bitcoin atteindra 100 000 $ en 2021, car il reste peu de temps pour atteindre cet objectif (bien que, la vérité, vous sait jamais, c’est très difficile à prévoir).

Après un gros crash soudain sur le marché des crypto-monnaies, il est peu probable que Bitcoin atteigne de nouveaux sommets historiques au cours des trois prochaines semaines et grimpe jusqu’à 100 000 $, a déclaré Hougan.

« 100 000 USD d’ici la fin de l’année est une prédiction difficile à faire […] Je pense que 100 000 dollars pourraient être l’objectif en 2022, mais cette année, je n’en suis pas si sûr », a déclaré Hougan dans une interview hier à Bloomberg.

Les institutions seront la clé

Il a noté qu’un rallye possible pour la crypto-monnaie en 2022 est en grande partie dû à un soutien institutionnel croissant. « Je pense que lorsque nous nous tournons vers 2022, nous avons toujours ces moteurs fondamentaux, les institutions avec lesquelles nous parlons tous les jours chez Bitwise », a déclaré Hougan, ajoutant que de nombreuses institutions entrent toujours sur le marché pour la première fois.

Le CIO a également souligné que Ethereum était l’atout de cette annéeou. Il a également prédit que 2022 verra une « explosion d’activité basée sur Ethereum » et des solutions de couche 1, ou celles qui visent à améliorer le protocole de base lui-même pour mettre à l’échelle le système global plutôt que de créer un protocole différent.

Les investisseurs se tourneront vers Ethereum, Solana ou Polygon. Les investisseurs commencent à réaliser que les crypto-monnaies sont plus que du Bitcoin. S’il y a une plus grande histoire pour l’année prochaine, ce sera tout le reste : des crypto comme DeFi, NFT, Web3 ou métaverse », a prédit Hougan.

